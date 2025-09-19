अनुराग कश्यप बोले- न विक्की कौशल के संपर्क में हूं, ना मुझे उनकी 'छावा' पसंद आई

निर्देशक अनुराग कश्यप फिल्म ' निशांची ' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म की कहानी से कहीं ज्यादा इसके कलाकारों की तारीफ हो रही है। बहरहाल, अनुराग अपनी इस फिल्म के प्रचार-प्रसार में जुटे हैं और खूब इंटरव्यू दे रहे हैं। हाल ही में इसी बीच उन्होंने हर बार की तरह बॉलीवुड को आड़े हाथ लिया और इस बार तो अभिनेता विक्की कौशल पर तंज कसा, जो उन्हें अपना गुरू मानते हैं। क्या बोले अनुराग, आइए जानते हैं।

खुलासा विक्की के संपर्क में नहीं हैं अनुराग बता दें कि विक्की ने अनुराग के साथ 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से लेकर 'रमन राघव 2.0' और 'मनमर्जियां' जैसी फिल्मों में काम किया। अनुराग को अक्सर विक्की को हिंदी सिनेमा से परिचित कराने का श्रेय दिया जाता है। पहले भले ही दोनों के बीच अच्छी बातचीत रही हो, लेकिन अब वो ज्यादा संपर्क में नहीं रहते। खुद अनुराग ने ये खुलासा किया है। अनुराग ने ये भी बताया कि उन्हें विक्की की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'छावा' पसंद नहीं आई।

दो टूक "बस अपने दोस्त विनीत कुमार के लिए 'छावा' का ये सीन देखा" अनुराग ने कहा, "छावा के कुछ हिस्से खासकर क्लाइमैक्स वाला टॉर्चर वाला सीन मैंने सिर्फ अपने दोस्त विनीत कुमार सिंह के लिए देखा।" जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें विक्की का अभिनय पसंद आया तो अनुराग बोले, "इन दिनों मैं उनसे बातचीत नहीं करता। विक्की ने स्टारडम का रास्ता चुना और इसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं मानता, क्योंकि हर इंसान के अपने-अपने कारण होते हैं। मैं अपनी बात दोहराता नहीं। मैं जो कहना चाहता था, वो कह दिया।"

कहिक बॉलीवुड से मैं दूर ही मैं इस वजह से हुआ- अनुराग अनुराग ने आगे कहा, "इसी वजह से मैंने मुंबई छोड़ दिया। हर इंसान की अपनी महत्वाकांक्षाएंं होती हैं और ये उस पर निर्भर करता है कि वह उन्हें कैसे हासिल करना चाहता है। मुझे खुद को इससे अलग करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन बॉलीवुड अब बस पैसे के पीछे भाग रहा है। लोग अपने फैसले लेते समय 'करोड़ों' की बात करने लगते हैं। यही वो चीज है, जिससे मैं दूर भागा। मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता।"

खुलासा विक्की को अनुराग ने ही सिखाया था काम एक इंटरव्यू में विक्की ने बताया था, "मैने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत अनुराग कश्यप की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में बतौर सहायक निर्देशक के तौर पर की थी। मुझे पहले नहीं पता था कि सेट पर फिल्में कैसे बनती हैं। सबकुछ मैंने उनके साथ रहकर ही सीखा।" विक्की ने अनुराग की खुशामद करते हुए कहा था, "सर मैं सेट पर झाड़ू-पोछा मार लूंगा। मुझे बस देखना है कि होता क्या है सेट पर। आप मुझे बस अपने साथ रख लो।"