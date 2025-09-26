'बिग बॉस 19': वीकएंड का वार में आ रहे अभिषेक मल्हान, साथ होंगे हर्ष गुजराल 

LOADING...
'बिग बॉस 19' में दिखेंगे अभिषेक मल्हान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@fukra_insaan)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 26, 2025
12:10 pm
छोटे पर्दे का सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 19वां सीजन पहले दिन से ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। शो के प्रशंसकों को 'वीकएंड का वार' एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इसकी मेजबानी सलमान खान करते हैं। अब खबर है कि इस सप्ताह 'वीकएंड का वार' एपिसोड में 'बिग बॉस OTT 2' के रनरअप और यूट्यूबर अभिषेक मल्हान बतौर मेहमान नजर आएंगे। आइए जानते हैं क्या जानकारी मिली है।

हर्ष गुजराल होंगे साथ 

'बिग बॉस 19' का हर छोटा-बड़ा अपडेट देने वाले अकाउंट 'बिग बॉस 24x7' ने बताया कि इस सप्ताह 'वीकएंड का वार' एपिसोड में 'बिग बॉस OTT 2' के रनरअप रहे अभिषेक बतौर मेहमान दिखेंगे। इस दौरान उनके साथ स्टैंडअप कॉमेडियन और यूट्यूबर हर्ष गुजराल नजर आएंगे। दोनों शो के होस्ट सलमान के साथ मस्ती करते दिखाई देंगे। बता दें कि 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।

