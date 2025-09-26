'बिग बॉस 19' में दिखेंगे अभिषेक मल्हान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@fukra_insaan)

'बिग बॉस 19': वीकएंड का वार में आ रहे अभिषेक मल्हान, साथ होंगे हर्ष गुजराल

लेखन दीक्षा शर्मा 12:10 pm Sep 26, 202512:10 pm

क्या है खबर?

छोटे पर्दे का सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 19वां सीजन पहले दिन से ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। शो के प्रशंसकों को 'वीकएंड का वार' एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इसकी मेजबानी सलमान खान करते हैं। अब खबर है कि इस सप्ताह 'वीकएंड का वार' एपिसोड में 'बिग बॉस OTT 2' के रनरअप और यूट्यूबर अभिषेक मल्हान बतौर मेहमान नजर आएंगे। आइए जानते हैं क्या जानकारी मिली है।