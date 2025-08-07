'निशांची' का पोस्टर आया सामने (तस्वीर: एक्स/@anuragkashyap72)

अनुराग कश्यप की 'निशांची' का पोस्टर जारी, जानिए कब रिलीज होगा टीजर

लेखन दीक्षा शर्मा 04:55 pm Aug 07, 202504:55 pm

क्या है खबर?

मशहूर निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप फिल्म 'निशांची' लेकर आ रहे हैं, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है, वहीं इसकी कहानी भी अनुराग ने ही लिखी है। 'निशांची' के जरिए शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अब 'निशांची' का पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें ऐश्वर्य समेत तमाम सितारों की झलक दिख रही है।