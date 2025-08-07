LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / अनुराग कश्यप की 'निशांची' का पोस्टर जारी, जानिए कब रिलीज होगा टीजर 
अनुराग कश्यप की 'निशांची' का पोस्टर जारी, जानिए कब रिलीज होगा टीजर 
'निशांची' का पोस्टर आया सामने (तस्वीर: एक्स/@anuragkashyap72)

अनुराग कश्यप की 'निशांची' का पोस्टर जारी, जानिए कब रिलीज होगा टीजर 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 07, 2025
04:55 pm
क्या है खबर?

मशहूर निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप फिल्म 'निशांची' लेकर आ रहे हैं, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है, वहीं इसकी कहानी भी अनुराग ने ही लिखी है। 'निशांची' के जरिए शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अब 'निशांची' का पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें ऐश्वर्य समेत तमाम सितारों की झलक दिख रही है।

टीजर

कल रिलीज होगा टीजर

'निशांची' का टीजर 7 अगस्त को रिलीज होगा, वहीं यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अनुराग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'आज पोस्टर और कल मिलेगी पहली झलक, स्टाइल भी होगा, डायलॉगबाजी भी। निशांची का टीजर कल रिलीज होगा।' इस फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पनवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब, पीयूष मिश्रा, मनन भारद्वाज, वरुण ग्रोवर और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर