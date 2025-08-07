हनी सिंह और करण औजला को नोटिस, पंजाब महिला आयोग ने कहा- अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे

बयान क्या बोलीं आयोग की अध्यक्ष? महिला आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वो इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा नहीं दे सकता। आयोग इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। महिला आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने पत्र में लिखा कि हनी और करण दोनों गायकों ने अपने-अपने गानों में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जो महिलाओं के लिए अपमानजनक है। महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों पर कार्रवाई जरूर होगी।

निर्देश हनी और करण को आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश इस मामले में आयोग ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि दाेनों गायकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। इस जांच की रिपोर्ट के साथ इसके साथ ही हनी और करण को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दोनों को 11 अगस्त को आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।

विवाद हनी का इसी साल आया ये गाना भी रहा विवादों में इससे पहले भी हनी के कई गाने विवादास्पद कंटेंट के लिए चर्चा में रहे। इसी साल मार्च में आए उनके गाने 'मैनिएक' पर भी विवाद हुआ था, जो उन्होंने टी-सीरीज और भूषण कुमार के साथ मिलकर तैयार किया था।अभिनेत्री ईशा गुप्ता पर फिल्माए गाने के बोल को लियो ग्रेवाल ने लिखे और हनी ने कंपोज किया। इस गाने पर अश्लीलता के आरोप लगे थे और इस बाबत दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी।