हनी सिंह की बढ़ीं मुश्किलें

हनी सिंह और करण औजला को नोटिस, पंजाब महिला आयोग ने कहा- अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे

लेखन नेहा शर्मा
Aug 07, 2025
03:15 pm
क्या है खबर?

रैपर हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल, उनके गाने 'मिलियनेयर' के खिलाफ पंजाब महिला आयोग ने जांच तेज करने का निर्देश दिया है। पंजाब महिला आयोग ने हनी के साथ-साथ मशहूर पंजाबी गायक करण औजला के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब के DGP को पत्र लिखा है। दोनों गायकों के गानों को आपत्तिजनक बताते हुए नोटिस जारी किया गया है। आयोग के मुताबिक 'मिलियनेयर' और 'एमएफ गबरू' जैसे गाने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं।

बयान

क्या बोलीं आयोग की अध्यक्ष?

महिला आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वो इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा नहीं दे सकता। आयोग इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। महिला आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने पत्र में लिखा कि हनी और करण दोनों गायकों ने अपने-अपने गानों में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जो महिलाओं के लिए अपमानजनक है। महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों पर कार्रवाई जरूर होगी।

निर्देश

हनी और करण को आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश

इस मामले में आयोग ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि दाेनों गायकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। इस जांच की रिपोर्ट के साथ इसके साथ ही हनी और करण को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दोनों को 11 अगस्त को आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।

विवाद

हनी का इसी साल आया ये गाना भी रहा विवादों में

इससे पहले भी हनी के कई गाने विवादास्पद कंटेंट के लिए चर्चा में रहे। इसी साल मार्च में आए उनके गाने 'मैनिएक' पर भी विवाद हुआ था, जो उन्होंने टी-सीरीज और भूषण कुमार के साथ मिलकर तैयार किया था।अभिनेत्री ईशा गुप्ता पर फिल्माए गाने के बोल को लियो ग्रेवाल ने लिखे और हनी ने कंपोज किया। इस गाने पर अश्लीलता के आरोप लगे थे और इस बाबत दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी।

पहचान

करण 'तौबा तौबा' से हुए लोकप्रिय

करण पंजाबी सिनेमा के उभरते हुए गायकों में से एक हैं। हालांकि, उनके गाने भी अक्सर विवादों में रहते हैं। करण को साल 2018 में पहली बार गाने 'डोन्ट वरी' से सफलता मिली थी, जो UK एशियाई संगीत चार्ट में प्रवेश करने वाला उनका पहला गाना बना था। हालांकि, विक्की कौशल की फिल्म 'बैड न्यूज' के गाने 'तौबा तौबा' उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसने बॉलीवुड में भी करण को मशहूर कर दिया।