नीतू कपूर ने दिवंगत पति ऋषि कपूर को किया याद, लिखा- हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे 

वीडियो

नीतू ने साझा किया ये वीडियो

नीतू ने इंस्टाग्राम पर ऋषि के लाइव शो 'खुल्लम-खुल्ला विद ऋषि कपूर' की एक क्लिप को साझा की है, जिसमें उनका कॉमेडी अंदाज देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में उनके बेटे रणबीर कपूर से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई दिग्गजों ने उनकी तारीफों के पुल बांधे। नीतू ने वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, जन्मदिन मुबारक हो।' बता दें कि ऋषि का 30 अप्रैल, 2020 को निधन हो गया था।