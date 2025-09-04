नीतू कपूर ने दिवंगत पति ऋषि कपूर को किया याद, लिखा- हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे
क्या है खबर?
दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर का नाम भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में शामिल है, जिनका जिक्र सदियों तक होता रहेगा। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार फिल्में की हैं। ऋषि की 4 सितंबर (गुरुवार) को जयंती है। इस खास दिन पर अभिनेत्री नीतू कपूर ने अपने दिवंगत पति ऋषि कपूर को याद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। इसके साथ नीतू ने ऋषि पर खूब प्यारा लुटाया है।
वीडियो
नीतू ने साझा किया ये वीडियो
नीतू ने इंस्टाग्राम पर ऋषि के लाइव शो 'खुल्लम-खुल्ला विद ऋषि कपूर' की एक क्लिप को साझा की है, जिसमें उनका कॉमेडी अंदाज देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में उनके बेटे रणबीर कपूर से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई दिग्गजों ने उनकी तारीफों के पुल बांधे। नीतू ने वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, जन्मदिन मुबारक हो।' बता दें कि ऋषि का 30 अप्रैल, 2020 को निधन हो गया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#Neetukapoor #RishiKapoor pic.twitter.com/UEYVfw1Uoo— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) September 4, 2025