अक्षय कुमार की 'जॉली LLB 3' रिलीज होगी या नहीं? आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 

पिछले काफी समय से फिल्म ' जॉली LLB 3 ' चर्चा में है। एक ओर जहां सिनेप्रेमी फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी रिलीज रोकने के लिए याचिका दायर की गई थी। ये याचिका फिल्म के गाने 'भाई वकील है' को लेकर दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि गाना न्यायपालिका और कानूनी पेशे का अपमान करता है। अब खबर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

सुनवाई गाने क्या, टीजर और ट्रेलर में भी कुछ आपत्तिजनक नहीं- कोर्ट कोर्ट ने गाने के खिलाफ कार्रवाई करने और न्यायपालिका और कानूनी पेशे को बदनाम करने के लिए इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने राहत की सांस ली है। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि उन्हें गाने के बोल में, यहां तक कि फिल्म के ट्रेलर या टीजर में भी, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा।

इनकार कोर्ट ने जुर्माना लगाए बिना खारिज कर दी याचिका अदालत ने कहा, "हमें ऐसा कोई आपत्तिजनक मामला नहीं मिला, जिससे इस अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े। हमने 'भाई वकील है' गाने के बोल भी पढ़े हैं और हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिससे सच्चे वकीलों के कानूनी पेशे में बाधा उत्पन्न हो।" लिहाजा अदालत ने कोई जुर्माना लगाए बिना याचिका खारिज कर दी। हालांकि, यह फिल्म के लिए पहली कानूनी परेशानी नहीं है। इससे पहले भी ये कानूनी पचड़े में पड़ चुकी है।

नोटिस अक्षय और अरशद वारसी को जारी हो चुका नोटिस बीते 20 अगस्त पुणे की एक अदालत ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी को नोटिस जारी किए थे। ये नोटिस वकील वाजिद खान बिडकर द्वारा दायर एक शिकायत के बाद जारी किए गए, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म न्याय व्यवस्था और अदालती कार्यवाही का मजाक उड़ाती है। फिल्म कानूनी पेशे को अपमानजनक तरीके से दिखाती है और न्यायपालिका का अपमान करती है। अदालत ने इस बाबत अक्षय और अरशद को 28 सितंबर को पेश होने को कहा है।

कानूनी समस्या पहले भी कानूनी समस्या का सामना कर चुकी फिल्म इससे पहले फिल्म को लेकर बखेड़ा तब खड़ा हुआ था, जब इसकी शूटिंग चल रही थी और अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ ने निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। चंद्रभान ने दावा किया था कि ये फिल्म वकीलों और जजों को गलत ढंग से पेश करती है। फिल्म पर उस वक्त भी भारतीय न्यायपालिका की छवि खराब करने के आरोप लगे थे। अध्यक्ष चंद्रभान ने दावा किया कि फिल्म भारतीय न्यायिक प्रणाली का अपमान करती है।