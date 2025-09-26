कमल हासन का 65 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाली 4 साल की त्रिशा थोसर कौन हैं? 

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में यूं तो मोहनलाल से लेकर शाहरुख खान तक, कई सितारों ने जमकर सुर्खियां बटोरीं, लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहीं 4 साल की त्रिशा थोसर, जो साड़ी पहने और बिंदी लगाए हाथ जोड़कर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के पास पहुंचीं और अपना पुरस्कार स्वीकार किया। सबसे कम उम्र में पुरस्कार जीतने वाली त्रिशा ने दिग्गज अभिनेता कमल हासन को भी पीछे छोड़ दिया। त्रिशा खूब चर्चा में हैं। आइए उनके बारे में जानें।

रिकॉर्ड 'नाल 2' के त्रिशा को मिला सम्मान, कमल भी रह गए पीछे त्रिशा को फिल्म 'नाल 2' में 'चिमी' के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का सम्मान मिला। उन्हें गोल्डन लोटस अवॉर्ड, प्रमाणपत्र और नकद राशि प्रदान की गई। इसी के साथ नन्हीं त्रिशा ने कमल हासन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल, अभिनेता ने बतौर बाल कलाकार साल 1960 में आई फिल्म 'कलाथुर कनम्मा' से करियर की शुरुआत की थी और उस समय उनकी उम्र महज 6 साल थी। फिल्म में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति सम्मान दिया गया था।

तारीफ कमल ने त्रिशा के लिए एक्स पर किया ये पोस्ट त्रिशा ने जब कमल का रिकॉर्ड तोड़ा तो अभिनेता उनकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाए। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'प्यारी त्रिशा थोसर मेरी तरफ से खूब बधाई आपको। आपने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि जब मुझे अपना पहला पुरस्कार मिला था, तब मैं 6 साल का था। बहुत बढ़िया मैडम। अपनी बेमिसाल प्रतिभा पर काम करती रहिए। आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई।' इसके अलावा कमल ने त्रिशा से वीडियो कॉल पर भी बात की।

वीडियो कॉल त्रिशा को कमल हासन ने की वीडियो कॉल कमल के प्रोडक्शन हाउस राज कमल फिल्म्स के एक्स अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इसमें कमल नन्ही त्रिशा को उनकी सफलता पर बधाई देते हुए उनके आगामी प्रोजेक्ट्स पर सवाल पूछते हैं। त्रिशा बड़ी मासूमियत से कमल हासन को जवाब देती हैं और शुभकामनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त करती हैं। कमल और त्रिशा के बीच प्यारी सी बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

From One Child Prodigy to another @ikamalhaasan Sir himself has congratulated #TreeshaThosar for winning her first National award



What a moment for Indian cinema. #KamalHaasan Sir won his first #NationalAward at 6, now Treesha Thosar at 4! Congratulations, Treesha