'बिग बाॅस 19' में फिर हुआ हंगामा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@jiohotstarreality)

बिग बॉस 19: बर्तन को लेकर आपस में भिड़ीं फरहाना भट्‌ट और अशनूर कौर, देखिए प्रोमो

लेखन ज्योति सिंह 03:40 pm Oct 02, 202503:40 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 में इस वक्त काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते फरहाना भट्‌ट को घर का नया कप्तान बनाया गया था। उनकी कप्तानी ज्यादातर घरवालों को पसंद नहीं आ रही है। आगामी एपिसोड में फरहाना, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज को ड‌्यूटी को लेकर आपस में भिड़ते नजर आएंगे। इस झगड़े की एक झलक सोशल मीडिया पर देखने को मिली है। शो का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल है।