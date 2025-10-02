LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / बिग बॉस 19: बर्तन को लेकर आपस में भिड़ीं फरहाना भट्‌ट और अशनूर कौर, देखिए प्रोमो
बिग बॉस 19: बर्तन को लेकर आपस में भिड़ीं फरहाना भट्‌ट और अशनूर कौर, देखिए प्रोमो
'बिग बाॅस 19' में फिर हुआ हंगामा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@jiohotstarreality)

बिग बॉस 19: बर्तन को लेकर आपस में भिड़ीं फरहाना भट्‌ट और अशनूर कौर, देखिए प्रोमो

लेखन ज्योति सिंह
Oct 02, 2025
03:40 pm
क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 में इस वक्त काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते फरहाना भट्‌ट को घर का नया कप्तान बनाया गया था। उनकी कप्तानी ज्यादातर घरवालों को पसंद नहीं आ रही है। आगामी एपिसोड में फरहाना, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज को ड‌्यूटी को लेकर आपस में भिड़ते नजर आएंगे। इस झगड़े की एक झलक सोशल मीडिया पर देखने को मिली है। शो का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल है।

बहस

हिंसा में बदला घर का माहौल

प्राेमो में देखा जा सकता है कि कप्तान फरहाना गार्डन एरिया में बैठे अभिषेक और अशनूर से बर्तन खाली करने के लिए कहती हैं। जब अशनूर कहती हैं कि उन्हें अभी कोई बात नहीं करनी। इस पर फरहाना का पारा चढ़ जाता है। फरहाना, अशनूर से कहती हैं कि वो अभिषेक को भी काम करने के लिए बोलें। अभिषेक ये सुनकर भड़क जाते हैं और फरहाना को नौकरानी कहते हैं। इसके बाद दोनों में जमकर बहस होती है।

हिंसा

फरहाना और अशनूर में हुई हिंसा

जब अशनूर बीच में आकर अभिषेक का पक्ष लेती हैं तो फरहाना उन्हें छिपकली कहते हुए चुप कराने की कोशिश करती हैं। दोनों के बीच जंग इस कदर बढ़ती है कि वो हिंसा पर उतर आते हैं और धक्का-मुक्की करने लगते हैं। तभी नेहल चुडासमा और प्रणित मोरे बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। देखना होगा कि इस हंगामे पर बिग बॉस की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। बता दें कि फरहाना दूसरी बार भी कप्तान बन गई हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट