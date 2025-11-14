'अखंड 2' का पहला गाना 'द थांडवम' जारी, नंदमुरी बालकृष्ण का अवतार चौंका देगा
तेलुगू सिनेमा के अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म 'अखंड 2' काफी समय से चर्चा में है। फिल्म की पहली किस्त 'अखंड' को लोगों ने खूब पसंद किया था। अब नजरें दूसरी किस्त पर हैं। लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए निर्माताओं ने 'अखंड 2' का पहला गाना 'द थांडवम' जारी कर दिया है। अभिनेता नंदमुरी पर फिल्माए 'द थांडवम' के बोल शंकर महादेवन ने लिखे हैं। इसे आवाज कैलाश खेर और कल्याण चक्रवर्ती ने दी है।
जानिए कब रिलीज हो रही 'अखंड 2'
शक्ति और विनाश से भरपूर 'द थांडवम' में नंदमुरी, भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए हैं। उनका अवतार रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसे जारी करते हुए निर्माताओं ने लिखा, 'एक दिव्य गर्जना जो परम शक्ति को जागृत करती है #अखंडा2 का #दथांडवमगीत अभी रिलीज हुआ है।' बता दें कि फिल्म 'अखंड 2' अगले महीने 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' से होगी।
A DIVINE ROAR THAT AWAKENS THE ULTIMATE POWER 🔱🔥#TheThaandavamSong from #Akhanda2 out now ❤🔥— 14 Reels Plus (@14ReelsPlus) November 14, 2025
▶️ https://t.co/0oM7r2Dsvo
A @MusicThaman MUSICAL STORM 💥🎼
Vocals by @Shankar_Live & @KailashKher
Lyrics by #KalyanChakravarthy#Akhanda2 IN CINEMAS WORLDWIDE FROM DECEMBER 5th… pic.twitter.com/VNn3h8hiBw