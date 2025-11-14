'अखंड 2' का पहला गाना 'द थांडवम' जारी, नंदमुरी बालकृष्ण का अवतार चौंका देगा 

रिलीज

जानिए कब रिलीज हो रही 'अखंड 2'

शक्ति और विनाश से भरपूर 'द थांडवम' में नंदमुरी, भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए हैं। उनका अवतार रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसे जारी करते हुए निर्माताओं ने लिखा, 'एक दिव्य गर्जना जो परम शक्ति को जागृत करती है #अखंडा2 का #दथांडवमगीत अभी रिलीज हुआ है।' बता दें कि फिल्म 'अखंड 2' अगले महीने 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' से होगी।