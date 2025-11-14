17 अप्रैल, 1995 को मुंबई में जन्मीं अभिनेत्री जिया टीवी के लिए जानी जाती हैं। शो 'मेरी हानिकारक बीवी' से उन्हें घर-घर में पहचान मिली थी। इसमें उन्होंने उन्होंने डॉक्टर इरा पांडे का किरदार निभाया था। हालांकि वह दक्षिण भारतीय सिनेमा का हिस्सा भी रही हैं। 2013 में तेलुगू फिल्म 'एंथा अंदंगा उन्नावे' से उन्होंने डेब्यू किया था। इसके बाद जिया 'कनवु वरियाम' और 'हैदराबाद लव स्टोरी' में दिखीं। वो 'बिग बॉस OTT 2' का हिस्सा भी रही हैं।

बयान

डेटिंग की खबरों पर टीम ने दिया बयान

बता दें कि अहान और जिया के डेटिंग का दावा कई मीडिया रिर्पोट्स में किया जा रहा है। कुछ में कहा गया कि दोनों शादी पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अहान की टीम ने सफाई देते हुए एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, "डेटिंग की ये अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं। अहान अभी किसी को डेट नहीं कर रहे हैं- उनका पूरा ध्यान अपने काम पर है। उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें बॉर्डर 2 भी शामिल है।"