GTA जैसा गेम लाएंगे रामायण के निर्माता

नमित मल्होत्रा लेकर आएंगे 'रामायण' पर बना गेम, लोग कर सकेंगे रावण से युद्ध

लेखन सयाली 12:43 pm Nov 28, 202612:43 pm

क्या है खबर?

GTA 6 एक वीडियो गेम है, जिसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। हालांकि, अब हमें महाकाव्य रामायण पर आधारित गेम मिलने वाला है। दरअसल, फिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा ने इस खबर पर मोहर लगा दी है कि वह 'रामायण' को बड़े पर्दे से आपके गेमिंग कंसोल तक लाने वाले हैं। वह चाहते हैं कि हर बच्चा रामायण को उसी तरह खेले, जैसे वे GTA खेलते हैं और इस महाकाव्य के बारे में और सीखें।