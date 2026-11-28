'रामायण' का बड़ा धमाका: भारत में 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार, 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड ध्वस्त
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की बहुचर्चित फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। शुक्रवार को 2 नई हिंदी फिल्मों 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर G9' के रिलीज होने के बावजूद 'रामायण' ने दर्शकों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। इस शानदार प्रदर्शन के साथ फिल्म ने अपनी रिलीज के 23वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये का बेहद खास आंकड़ा पार कर लिया है।
रफ्तार
23वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रही रफ्तार
सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, रणबीर और यश की फिल्म 'रामायण' ने 23वें दिन 6,584 शोज में 8.45 करोड़ रुपये की कमाई की।
इस पौराणिक फिल्म ने हिंदी में 4,976 शोज से 5 करोड़ रुपये, कन्नड़ में 327 शोज से 1.25 करोड़ रुपये और तमिल के 627 शोज से 1.05 करोड़ रुपये बटोरे। इसके अलावा तेलुगू वर्जन ने 138 शोज से 15 लाख रुपये और मलयालम वर्जन ने 516 शोज से 1 करोड़ रुपये जोड़े।
रिकॉर्ड
23वें दिन फिल्म ने भारत में पार किया 1,000 करोड़ का आंकड़ा
'रामायण: पार्ट 1' ने 23वें दिन भारत में 8.45 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का कुल घरेलू कारोबार 1,000.55 करोड़ रुपये पहुंच गया है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 564.60 करोड़, दूसरे हफ्ते में 299.15 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 128.35 करोड़ रुपये कमाए थे।
चौथे शुक्रवार को फिल्म ने 5 भाषाओं में कुल 6,584 शो से कमाई की। इसमें सबसे ज्यादा कमाई हिंदी भाषा वाले शो से हुई।
उपलब्धि
दुनियाभर में 'बाहुबली 2' से आगे निकली 'रामायण: पार्ट 1'
'रामायण: पार्ट 1' ने रिलीज के 23वें दिन यानी 27 नवंबर को दुनियाभर में कमाई के मामले में 'बाहुबली 2' को पीछे छोड़ दिया।
फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,790.10 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि 'बाहुबली 2' ने दुनियाभर में 1,788.06 करोड़ रुपये कमाए थे।
इस तरह 'रामायण' ने करीब 2 करोड़ रुपये ज्यादा कमाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसमें विदेशों से हुई 595 करोड़ रुपये की कमाई का भी बड़ा योगदान रहा।