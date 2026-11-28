'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर फिर रचा इतिहास

'रामायण' का बड़ा धमाका: भारत में 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार, 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड ध्वस्त

लेखन नेहा शर्मा 11:52 am Nov 28, 202611:52 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की बहुचर्चित फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। शुक्रवार को 2 नई हिंदी फिल्मों 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर G9' के रिलीज होने के बावजूद 'रामायण' ने दर्शकों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। इस शानदार प्रदर्शन के साथ फिल्म ने अपनी रिलीज के 23वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये का बेहद खास आंकड़ा पार कर लिया है।