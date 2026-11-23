गोल्ड डर्बी से बातचीत में, नमित ने कहा, "भारत में, हमारे पास हनुमान का किरदार निभाने वाले लोकप्रिय अभिनेताओं का इतिहास रहा है। वह ऐसा किरदार है जिसमें बहुत मासूम और पसंद किए जाने का कॉम्बिनेशन चाहिए, लेकिन जब वह गुस्से में होता है, तो पहाड़ हिल जाते हैं। सनी देओल की हमारे देश में ऐसी ही इमेज है, इसलिए हमें लगा कि वह वह इंसान हैं जो इस अमर किरदार के साथ सबसे अच्छा न्याय कर सकते हैं।"