'बिग बॉस 19': आवेज दरबार के बेघर होने पर भावुक हुईं नगमा मिराजकर, देखिए वायरल पोस्ट
क्या है खबर?
सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' दर्शकों का काफी ध्यान खींच रहा है। 24 अगस्त से शुरू हुए इस शो ने 5 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। ताजा वीकेंड का वार में आवेज दरबार को कम वोट मिलने की वजह से घर से बेघर होना पड़ा। इससे न सिर्फ प्रशंसकों बल्कि पूर्व प्रतिभागियों को भी बड़ा झटका लगा। अब अkवेज की गर्लफ्रेंड और तीसरे हफ्ते में बेघर हुईं नगमा मिराजकर ने इंस्टाग्राम पर उनके लिए भावुक पोस्ट लिखा है।
दर्द
आवेज के बेघर होने पर नगमा का छलका दर्द
नगमा ने लिखा, 'आप पर गर्व है आवेज। आपने 'बिग बॉस' में बहुत अच्छा खेला, चाहे फिर वो आपका काम हो, मनोरंजन हो या बहस हो। आपके सफर का रुकना वास्तव में एक बड़ा झटका है, क्योंकि आप घर में लंबे समय तक रहने के हकदार थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे आपने सभी घरवालों को एक साथ जोड़े रखा था। वो ताकत, वो गरिमा, वही आपकी असली जीत है। यह सिर्फ एक अध्याय है, अंत नहीं।'
बिग बॉस 19
इस हफ्ते 8 सदस्य खतरे में
'बिग बॉस 19' के घर से अब तक 3 लोगों को बेघर किया जा चुका है। तीसरे हफ्ते में नगमा मिराजकर और नतालिया का सफर शो से खत्म हो गया था। अब अlवेज को घर से बेघर किया जा चुका है। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए 8 सदस्य नॉमिनेट हैं, जिसमें कुनिका सदानंद, अमाल मलिक, अशनूर कौर, प्रणित मोरे, नीलम गिरी, नुहल चुडासमा, तान्या मित्तल और जीशान कादरी का नाम शामिल है।