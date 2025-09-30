नगमा मिराजकर ने आवेज दरबार के लिए लिखा भावुक पोस्ट (तस्वीर: एक्स/@nagmamirajkar)

'बिग बॉस 19': आवेज दरबार के बेघर होने पर भावुक हुईं नगमा मिराजकर, देखिए वायरल पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 01:18 pm Sep 30, 202501:18 pm

क्या है खबर?

सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' दर्शकों का काफी ध्यान खींच रहा है। 24 अगस्त से शुरू हुए इस शो ने 5 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। ताजा वीकेंड का वार में आवेज दरबार को कम वोट मिलने की वजह से घर से बेघर होना पड़ा। इससे न सिर्फ प्रशंसकों बल्कि पूर्व प्रतिभागियों को भी बड़ा झटका लगा। अब अkवेज की गर्लफ्रेंड और तीसरे हफ्ते में बेघर हुईं नगमा मिराजकर ने इंस्टाग्राम पर उनके लिए भावुक पोस्ट लिखा है।