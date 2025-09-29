'बिग बॉस 19': आवेज दरबार हुए घर से बेघर, प्रशंसक निराश
क्या है खबर?
सलमान खान की मेजबानी वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 19वां सीजन जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे घरवालों के बीच तकरार भी बढ़ती जा रही है। हाल ही में 'वीकेंड का वॉर' एपिसोड में कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिले। इस सप्ताह आवेज दरबार को 'बिग बॉस 19' के घर से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस शो से उनका सफर खत्म हो गया है। हालांकि, निर्माताओं के इस फैसले से आवेज के प्रशंसक खुश नहीं हैं।
बिग बॉस 19
भावुक हुए आवेज के दोस्त
निर्माताओं ने लिखा, 'जिन्होंने पूरे घर को नचाया, वो इस हफ्ते बाहर हो गए। हम आपके उत्साह को याद करेंगे आवेज दरबार।' बता दें कि इस हफ्ते 5 प्रतियोगी नॉमिनेशन सूची में शामिल थे- गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, अशनूर कौर, प्रणित मोरे और आवेज। दर्शकों से कम वोट मिलने के कारण आवेज को घर छोड़ना पड़ा। उनके घर के बाहर जाते ही नेहल चूड़ासमा, अभिषेक बजाज और प्रणित मोरे भावुक हो गए और फूट-फूटकर रो पड़े।
ट्विटर पोस्ट
निर्माताओं ने किया ऐलान
Jinhone poore ghar ko nachaya woh huye iss hafte eliminate, we’ll miss your energy @darbar_awez ✨— JioHotstar Reality (@HotstarReality) September 28, 2025
Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @colorstv par.#BiggBossOnJioHotstar #BB19OnJioHotstar pic.twitter.com/NSsCmV7AFE