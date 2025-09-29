'बिग बॉस 19': आवेज दरबार का पत्ता हुआ साफ (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@awez_darbar)

'बिग बॉस 19': आवेज दरबार हुए घर से बेघर, प्रशंसक निराश

लेखन दीक्षा शर्मा 09:52 am Sep 29, 202509:52 am

क्या है खबर?

सलमान खान की मेजबानी वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 19वां सीजन जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे घरवालों के बीच तकरार भी बढ़ती जा रही है। हाल ही में 'वीकेंड का वॉर' एपिसोड में कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिले। इस सप्ताह आवेज दरबार को 'बिग बॉस 19' के घर से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस शो से उनका सफर खत्म हो गया है। हालांकि, निर्माताओं के इस फैसले से आवेज के प्रशंसक खुश नहीं हैं।