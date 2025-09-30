फराह खान ने दीपिका पादुकोण को कर दिया अनफॉलो, कोरियोग्राफर बोलीं- फॉलो किया ही कब था?
क्या है खबर?
फराह खान अपने काम के साथ-साथ अपनी दो टूक बयानबाजी को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। पिछले दिनों उनका एक व्लॉग खूब चर्चा में रहा, जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने कुक दिलीप से बातचीत करते हुए दीपिका पादुकोण को 8 घंटे शिफ्ट के लिए ताना मारा था। इसके बाद चर्चा हुई कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। अब इस पूरे मामले पर फराह ने चुप्पी तोड़ दी है।
दो टूक
मैं तो इंस्टाग्राम पर दीपिका को जन्मदिन की बधाई भी नहीं देती- फराह
पिंकविला से बातचीत के दौरान फराह ने कहा, "सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं और दीपिका पहले भी एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे थे। हमने कभी एक-दूसरे को फॉलो किया ही नहीं। फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के दौरान ही हमने तय कर लिया था कि हम इंस्टाग्राम पर बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि सीधे मैसेज और कॉल करेंगे। हम इंस्टाग्राम पर जन्मदिन की शुभकामनाएं भी नहीं देते, क्योंकि दीपिका को ये पसंद नहीं है।"
खुलासा
"दीपिका के मां बनने के बाद सबसे पहले मैं उनका हाल लेने पहुंची थी"
फराह आगे कहती हैं, "रही बात मेरा 8 घंटे वाला कमेंट की तो ये कोई मजाक नहीं था। मेरा इशारा दिलीप की ओर था कि अब वो भी 8 घंटे काम करेंगे, क्योंकि असल में वह सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं।" फराह बोलीं, "किसी को नहीं पता कि मैं उन पहले लोगों में से एक थी, जो दुआ के जन्म के समय दीपिका को देखने गई थी। सब कुछ इंस्टाग्राम और पैपराजी को दिखाने के लिए नहीं किया जाता।"