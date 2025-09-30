फराह खान ने क्या दीपिका पादुकोण को मारा था ताना?

फराह खान ने दीपिका पादुकोण को कर दिया अनफॉलो, कोरियोग्राफर बोलीं- फॉलो किया ही कब था?

लेखन नेहा शर्मा 12:06 pm Sep 30, 202512:06 pm

क्या है खबर?

फराह खान अपने काम के साथ-साथ अपनी दो टूक बयानबाजी को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। पिछले दिनों उनका एक व्लॉग खूब चर्चा में रहा, जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने कुक दिलीप से बातचीत करते हुए दीपिका पादुकोण को 8 घंटे शिफ्ट के लिए ताना मारा था। इसके बाद चर्चा हुई कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। अब इस पूरे मामले पर फराह ने चुप्पी तोड़ दी है।