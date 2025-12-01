सामंथा रुथ प्रभु बनीं राज निदिमोरू की दुल्हन, सामने आईं शादी की तस्वीरें

Congratulations to them Samantha Ruth Prabhu & Raj Nidimoru. #SamanthaRuthPrabhu https://t.co/6Rzse0upP8 pic.twitter.com/20cfWyUA4T

चर्चा

बॉयफ्रेंड राज संग रिश्ते में होने की थी चर्चा

अभिनेत्री सामंथा और राज काफी समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चाएं बटोर रहे थे। आखिरी समय तक दोनों ने अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की और अब शादी की तस्वीरें साझा करते हुए प्रशंसकों को तोहफा दिया है। शादी की तस्वीरों के सामंथा ने तारीख लिखते हुए कैप्शन दिया, '01.12.2025.' हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ने तमिलनाडु के ईशा योग केंद्र के अंदर स्थित लिंग भैरवी मंदिर में शादी रचाई है।