सामंथा रुथ प्रभु बनीं राज निदिमोरू की दुल्हन, सामने आईं शादी की तस्वीरें
क्या है खबर?
अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु आखिरकार शादी के बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने मशहूर फिल्म निर्देशक राज निदिमोरू के साथ निजी समारोह में शादी रचा ली है। शादी की तस्वीरों को अभिनेत्री ने खुद सोशल मीडिया पर साझा किया है, जाे देखते ही देखते वायरल हो गई हैं। इन तस्वीरों पर अभिनेत्री के प्रशंसक और फिल्मी सितारे भी अपना प्यार लुटा रहे हैं। लाल रंग के शादी के जोड़े में सामंथा बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।
Congratulations to them
Samantha Ruth Prabhu & Raj Nidimoru.
बॉयफ्रेंड राज संग रिश्ते में होने की थी चर्चा
अभिनेत्री सामंथा और राज काफी समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चाएं बटोर रहे थे। आखिरी समय तक दोनों ने अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की और अब शादी की तस्वीरें साझा करते हुए प्रशंसकों को तोहफा दिया है। शादी की तस्वीरों के सामंथा ने तारीख लिखते हुए कैप्शन दिया, '01.12.2025.' हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ने तमिलनाडु के ईशा योग केंद्र के अंदर स्थित लिंग भैरवी मंदिर में शादी रचाई है।