'फर्स्ट कॉपी 2' का दमदार ट्रेलर जारी, मुनव्वर फारूकी की सीरीज इस दिन होगी रिलीज
क्या है खबर?
कॉमेडियन से अभिनेता बन चुके मुनव्वर फारूकी की चर्चित वेब सीरीज 'फर्स्ट कॉपी' का दूसरा सीजन काफी समय से चर्चा में था। दो दिन पहले निर्माता ने इसका टीजर जारी किया था। 29 अक्टूबर को निर्माताओं ने 'फर्स्ट कॉपी 2' का ट्रेलर जारी कर दिया है। इसके अलावा, फरहान पी. ज़म्मा के निर्देशन में बनी सीरीज की रिलीज तारीख भी जारी कर दी गई है। मुनव्वर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है।
फर्स्ट कॉपी 2
पायरेसी की दुनिया में इस दिन लौटेंगे मुनव्वर
'फर्स्ट कॉपी 2' का ट्रेलर जारी करते हुए मुनव्वर ने लिखा, 'तैयार हो जाओ आरिफ वापस आ गया! इस बार कहानी नहीं, खेल बदलेगा। 5 नवंबर को सीरीज का प्रीमियर एमएक्स प्लेयर पर होगा।' मुनव्वर के अलावा, 'फर्स्ट कॉपी 2' में गुलशन ग्रोवर, क्रिस्टल डिसूजा, आशी सिंह, शाकिब अयूब, इनामुल हक और मियांग चेंग अहम किरदार में नजर आएंगे। बता दें कि इसी साल 2025 में, इस सीरीज की पहली किस्त रिलीज हुई थी, जिसे खूब पसंद किया गया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
Ready ho jao Arif wapas aa gaya!— munawar faruqui (@munawar0018) October 29, 2025
Is baar kahani nahi, game badlega.
Watch First Copy Season 2 on 5th Nov on @mxplayer for FREE!⁰#SaqibAyub @gulshangrovergg @krystledsouza @MeiyangChang @Ashisinghh @Jitender_1408 @RVCJ_FB @firdaussayed @farhanzamma @inaamulhaq1#FirstCopy… pic.twitter.com/T7IGqoE9rB