'फर्स्ट कॉपी 2' का दमदार ट्रेलर जारी, मुनव्वर फारूकी की सीरीज इस दिन होगी रिलीज 

फर्स्ट कॉपी 2

पायरेसी की दुनिया में इस दिन लौटेंगे मुनव्वर

'फर्स्ट कॉपी 2' का ट्रेलर जारी करते हुए मुनव्वर ने लिखा, 'तैयार हो जाओ आरिफ वापस आ गया! इस बार कहानी नहीं, खेल बदलेगा। 5 नवंबर को सीरीज का प्रीमियर एमएक्स प्लेयर पर होगा।' मुनव्वर के अलावा, 'फर्स्ट कॉपी 2' में गुलशन ग्रोवर, क्रिस्टल डिसूजा, आशी सिंह, शाकिब अयूब, इनामुल हक और मियांग चेंग अहम किरदार में नजर आएंगे। बता दें कि इसी साल 2025 में, इस सीरीज की पहली किस्त रिलीज हुई थी, जिसे खूब पसंद किया गया था।