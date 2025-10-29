LOADING...
विजय वर्मा की 'गुस्ताख इश्क' का नया गाना 'शहर तेरे' रिलीज, लोग बोले- दिल छू लिया

लेखन ज्योति सिंह
Oct 29, 2025
01:30 pm
क्या है खबर?

अभिनेता विजय वर्मा की आगामी फिल्म 'गुस्ताख इश्क' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस फिल्म में उनके साथ फातिमा सना शेख मुख्य किरदार में हैं। फिल्म का निर्देशन विभु पुरी ने किया है, जबकि मनीष मल्होत्रा ​​और दिनेश मल्होत्रा निर्माता हैं। 29 अक्टूबर को निर्माता ने फिल्म का नया गाना 'शहर तेरे' जारी कर दिया है, जिसमें प्यार, जुनून और भावनाओं को बखूबी पेश किया गया है। इस गाने को जाजिम शर्मा ने गाया है।

फिल्म

इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

'शहर तेरे' को जी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है, जिसे देखकर लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि विजय और सना की केमिस्ट्री ने दिल छू लिया है। इससे पहले 'गुस्ताख इश्क' का गाना 'उल जलूल इश्क' जारी हुआ था, जिसे काफी पसंद किया गया था। फिल्म में विजय और फातिमा के अलावा नसीरुद्दीन शाह और शारिब हाशमी भी हैं। यह फिल्म 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो