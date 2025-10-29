विजय वर्मा की 'गुस्ताख इश्क' का नया गाना 'शहर तेरे' रिलीज, लोग बोले- दिल छू लिया

फिल्म

'शहर तेरे' को जी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है, जिसे देखकर लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि विजय और सना की केमिस्ट्री ने दिल छू लिया है। इससे पहले 'गुस्ताख इश्क' का गाना 'उल जलूल इश्क' जारी हुआ था, जिसे काफी पसंद किया गया था। फिल्म में विजय और फातिमा के अलावा नसीरुद्दीन शाह और शारिब हाशमी भी हैं। यह फिल्म 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।