होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'फर्स्ट कॉपी 2' का टीजर जारी, फिर पायरेसी की दुनिया में लौटेंगे मुनव्वर फारूकी 
लेखन ज्योति सिंह
Oct 27, 2025
04:06 pm
क्या है खबर?

स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी अपनी अदाकारी से पहले ही दर्शकों के दिलों में उतर चुके हैं। उनकी बेव सीरीज 'फर्स्ट कॉपी' इसी साल 2025 में रिलीज हुई थी। सीरीज को दर्शकों का बखूबी प्यार मिला था, जिसे देखते हुए मेकर्स ने इसकी दूसरी किस्त 'फर्स्ट कॉपी 2' का टीजर जारी कर दिया है। इसके जरिए कॉमेडियन एक बार फिर पायरेसी की दुनिया में उतरने वाले हैं। 'फर्स्ट कॉपी 2' के ट्रेलर रिलीज की तारीख भी जारी हो गई है।

कास्ट

मेकर्स इस दिन रिलीज करेंगे ट्रेलर

'फर्स्ट कॉपी 2' के 36 सेकेंड के टीजर की शुरुआत रजा मुराद की आवाज से होती है, जो आरिफ (मुनव्वर) से कहते हैं कि जिस नर्क में तुम जा रहे हो, वहां का शैतान बहुत बड़ा है। इसके बाद सीरीज की पूरी कास्ट दिखाई जाती है। गुलशन ग्रोवर की वापसी के साथ सीरीज में क्रिस्टल डिसूजा, आशी सिंह, शाकिब अयूब, इनामुल हक और मियांग चेंग भी अहम किरदार में हैं। 29 अक्टूबर को फर्स्ट कॉपी 2' का ट्रेलर रिलीज होगा।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए टीजर 