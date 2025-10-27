'फर्स्ट कॉपी 2' का टीजर जारी, फिर पायरेसी की दुनिया में लौटेंगे मुनव्वर फारूकी

लेखन ज्योति सिंह 04:06 pm Oct 27, 202504:06 pm

क्या है खबर?

स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी अपनी अदाकारी से पहले ही दर्शकों के दिलों में उतर चुके हैं। उनकी बेव सीरीज 'फर्स्ट कॉपी' इसी साल 2025 में रिलीज हुई थी। सीरीज को दर्शकों का बखूबी प्यार मिला था, जिसे देखते हुए मेकर्स ने इसकी दूसरी किस्त 'फर्स्ट कॉपी 2' का टीजर जारी कर दिया है। इसके जरिए कॉमेडियन एक बार फिर पायरेसी की दुनिया में उतरने वाले हैं। 'फर्स्ट कॉपी 2' के ट्रेलर रिलीज की तारीख भी जारी हो गई है।