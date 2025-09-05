शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की धोखाधड़ी मामले में मुश्किल बढ़ीं, लुक आउट नोटिस जारी

शिल्पा और कुंद्रा कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यह लुक आउट सर्कुलर जारी किया है, क्योंकि यह दंपति अक्सर अंतरराष्ट्रीय यात्रा करता रहता है। उन्होंने बताया कि शिल्पा और कुंद्रा के खिलाफ 14 अगस्त, 2025 को जुहू पुलिस स्टेशन में एक कारोबारी से लोन कम निवेश सौदे में लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था।

मामला

जानिए क्या है पूरा मामला

शिल्पा और कुंद्रा पर पिछले दिनों मुंबई के एक कारोबारी दीपक कोठारी ने 60.4 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया था। आरोप था कि रकम 2015 से 2023 के बीच निवेश और लोन के रूप में दी गई थी, लेकिन बाद में कथित तौर पर इसे व्यक्तिगत खर्चों में इस्तेमाल किया गया। हालांकि, शिल्पा और राज के वकील ने इन आरोपों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि इस मामले का निपटारा पहले ही हो गया था।