मलाइका अरोड़ा ने मुंबई में बेचा अपना अपार्टमेंट, जानिए कितने में हुआ सौदा 

स्क्वायरयार्ड्स के अनुसार, यह लेनदेन अगस्त 2025 में पंजीकृत हुआ था। मलाइका ने अपना यह अपार्टमेंट 5.30 करोड़ रुपये में बेचा है। उन्होंने साल 2018 में 3.26 करोड़ रुपये में यह प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब इसे बेचकर उन्हें अच्छा-खासा मुनाफा हुआ है। बता दें कि मलाइका की कुल संपत्ति लगभग 80 करोड़ रुपये बताई जाती है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया विज्ञापन, सोशल मीडिया और मॉडलिंग है, जिसके लिए वह 5 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं।

फिल्म

'थामा' में नजर आएंगी मलाइका

काम के मोर्चे पर बात करें तो मलाइका काफी समय से फिल्म 'थामा' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। इस फिल्म के हीरो आयुष्मान खुराना है और इसमें उनकी जोड़ी रश्मिका मंदाना के साथ बनी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म के एक खास गाने में मलाइका जोरदार डांस करती नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि आइटम सॉन्ग में डांस करने के लिए मलाइका 1.5 करोड़ रुपये चार्ज कर रही हैं।