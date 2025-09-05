मलाइका अरोड़ा ने मुंबई में बेचा अपना अपार्टमेंट, जानिए कितने में हुआ सौदा
क्या है खबर?
जानी-मानी अभिनेत्री, डांसर और टेलीविजन हस्ती मलाइका अरोड़ा ने मुंबई में अपना आलीशान अपार्टमेंट बेच दिया है। यह अपार्टमेंट अंधेरी पश्चिम में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के रनवाल एलिगेंट में स्थित है। मलाइका का यह अपार्टमेंट 1,369 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है और इसमें एक पार्किंग स्पेस भी शामिल है। इस डील के तहत लगभग 31.08 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में चुकाए गए हैं।
सौदा
साल 2018 में खरीदा था अपार्टमेंट
स्क्वायरयार्ड्स के अनुसार, यह लेनदेन अगस्त 2025 में पंजीकृत हुआ था। मलाइका ने अपना यह अपार्टमेंट 5.30 करोड़ रुपये में बेचा है। उन्होंने साल 2018 में 3.26 करोड़ रुपये में यह प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब इसे बेचकर उन्हें अच्छा-खासा मुनाफा हुआ है। बता दें कि मलाइका की कुल संपत्ति लगभग 80 करोड़ रुपये बताई जाती है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया विज्ञापन, सोशल मीडिया और मॉडलिंग है, जिसके लिए वह 5 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं।
फिल्म
'थामा' में नजर आएंगी मलाइका
काम के मोर्चे पर बात करें तो मलाइका काफी समय से फिल्म 'थामा' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। इस फिल्म के हीरो आयुष्मान खुराना है और इसमें उनकी जोड़ी रश्मिका मंदाना के साथ बनी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म के एक खास गाने में मलाइका जोरदार डांस करती नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि आइटम सॉन्ग में डांस करने के लिए मलाइका 1.5 करोड़ रुपये चार्ज कर रही हैं।