रेमो डिसूजा से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर रवि पुजारी को पुलिस ने पकड़ा

मुंबई अपराध शाखा ने मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा से जुड़े एक पुराने रंगदारी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर रवि पुजारी को अपनी हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि पुजारी ने एक फिल्म विवाद को लेकर रेमो की पत्नी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी और समझौते के नाम पर 5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम मांगी थी। आइए पूरा मामला विस्तार से जानते हैं।

मामला फिल्म के मुनाफे से शुरू हुआ विवाद, फिर अंडरवर्ल्ड तक पहुंचा इस मामले की जड़ें फिल्म के मुनाफे के बंटवारे, फिल्म की रिलीज और 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी करने को लेकर हुए आपसी मतभेद में छिपी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म निर्माता सत्येंद्र त्यागी के साथ शुरू हुआ ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो गई। आरोप है कि रवि ने सत्येंद्र त्यागी की तरफ से हस्तक्षेप करते हुए रेमो और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी।

धमकी रवि पुजारी ने की 5 करोड़ की मांग गैंगस्टर रवि और रेमो के विवाद में पुलिस ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक, रवि ने निर्माता सत्येंद्र त्यागी की ओर से रेमो की पत्नी लिजेल डिसूजा को फोन पर धमकी दी। उसने 5 करोड़ रुपये मांगे और साथ ही समझौते के नाम पर 50 लाख रुपये अतिरिक्त रंगदारी भी मांगी गई। रवि ने चेतावनी दी कि अगर ये रकम नहीं दी गई तो रेमो के परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा।

विवाद धमकियों से तंग आकर रेमो ने दर्ज कराया था मामला ये धमकी फिल्म 'डेथ ऑफ अमर' को लेकर चल रहे विवाद का नतीजा थी। जब फिल्म के मुनाफे और रिलीज को लेकर बात नहीं बनी तो गैंगस्टर के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की गई। लगातार मिल रही धमकियों से तंग आकर रेमो ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। साल 2018 में मुंबई में रवि पुजारी, सत्येंद्र और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद अब जाकर रवि को गिरफ्तार किया गया है।

