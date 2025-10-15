पंकज धीर के निधन से टूटे मुकेश खन्ना, बोले- उन्हें खोना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा 

'महाभारत' में कर्ण बनकर मशहूर हुए अभिनेता पंकज धीर इस दुनिया में नहीं रहे। 68 की उम्र में कैंसर के कारण कर्ण जिंदगी से जंग हार गए। उनके निधन से पूरी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री स्तब्ध है। उनके अंतिम संस्कार में सलमान खान समेत बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां पहुंचीं। उधर 'महाभारत' में पंकज के साथ काम कर चुके अभिनेता मुकेश खन्ना भी अपने दोस्त के निधन से बुरी तरह आहत हैं। क्या बोले मुकेश, आइए जानते हैं।

मेहनत अपनी मेहनत और समर्पण से हासिल किया मुकाम अमर उजाला से मुकेश खन्ना ने कहा, "पंकज धीर का फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में सफर आसान नहीं था। उन्होंने एक सहायक निर्देशक के तौर पर शुरुआत की थी। संघर्षों के बावजूद उन्होंने मेहनत और समर्पण से सफलता हासिल की। पंकज सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि असल जिंदगी में भी बेहद जिंदादिल और ऊर्जा से भरे इंसान थे। मुझे उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानने का सौभाग्य मिला और हमारा रिश्ता हमेशा अपनापन और गर्मजोशी से भरा रहा।"

दुख "बहुत दुख हुआ कि इतना जिंदादिल इंसान अब घर तक सीमित हो गया था" मुकेश बोले, "करीब 1 साल पहले मैंने अपने पॉडकास्ट के लिए उनका इंटरव्यू किया था। उन्हें मनाना आसान नहीं था, क्योंकि वो इंटरव्यू नहीं देते थे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने समय निकाला। कुछ महीने पहले जब मैंने उनसे फिर संपर्क किया, तो पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो कैंसर से जूझ रहे थे। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। इतना जिंदादिल इंसान अब घर तक सीमित हो गया था।"

मौजूदगी पुनीत इस्सर के बेटे की शादी में भी नहीं गए थे पंकज मनोज ने बातचीत में ये भी बताया कि वो, पुनीत इस्सर और पंकज सिर्फ सह-कलाकार नहीं, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनके मुताबिक, इसी साल अप्रैल में हुई पुनीत के बेटे की शादी में भी पंकज शामिल नहीं हुए थे। हालांकि, उन्हें उम्मीद थी कि वो जरूर आएंगे। उनके बेटे निकितिन ने बताया था कि पंकज घर से बाहर नहीं निकले। मुकेश काे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पंकज इतनी जल्दी उनका साथ छोड़ देंगे।

दर्द मुकेश बोले- उस खालीपन को शब्दों में बयां करना मुश्किल मुकेश ने बताया कि पंकज ने कभी 'महाभारत' नहीं पढ़ी थी, बावजूद इसके उन्होंने पूरी निपुणता से कर्ण का किरदार निभाया। अभिनेता बोले, "हमारा रिश्ता केवल काम तक सीमित नहीं था। ये सम्मान, विश्वास और गहरी दोस्ती पर आधारित था। समय के साथ 'महाभारत' के कई साथी...गुफी पैंटल (शकुनी), प्रवीण कुमार (भीम) हमें छोड़ चुके हैं। अब पंकज भी। उन्हें खोना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। जो खालीपन महसूस हो रहा है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है।"