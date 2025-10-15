'सैयारा' अभिनेता अहान पांडे ने बदला हेयरस्टाइल, एक्शन फिल्म के लिए अपनाया ये लुक
मोहित सूरी की म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' से रातों-रात स्टार बने अहान पांडे अपने आगामी प्रोजेक्ट को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म में उनकी एंट्री पहले ही हो चुकी थी। अब अभिनेता ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। अहान ने सबसे पहले अपने 'सैयारा' लुक को पूरी तरह से बदला है। उन्होंने लंबे बालों को कटवाते हुए नए लुक के साथ अपनी ताजा तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की हैं।
अहान की तस्वीरें आते ही हुईं वायरल
अहान ने अपने इंस्टाग्राम पर नए लुक के साथ कुछ तस्वीरें साझा की हैं। लंबे बाल और दाढ़ी को अलविदा करते हुए अभिनेता ने छोटा, शार्प हेयरकट और ट्रिम की हुई दाढ़ी वाला लुक अपनाया है। तस्वीरों को साझा करते हुए अहान ने कैप्शन में लिखा, 'और ये कट है।' 'सैयारा' अभिनेता की तस्वीरें आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसे देखने के बाद उनके चाहने वाले तारीफ करते नहीं थक रहे।
अहान के साथ नजर आएंगी शरवरी
अहान की आगामी फिल्म पर बात करें तो इसमें उनके साथ मुख्य अभिनेत्री के तौर पर शरवरी वाघ नजर आएंगी। फिल्म का नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन इसकी शूटिंग अगले साल मार्च, 2026 से शुरू होगी। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इसका निर्माण किया जाएगा। बता दें कि अहान और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा' इसी साल, जुलाई, 2025 को रिलीज हुई थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ और दुनियाभर में 500 करोड़ से ज्यादा कारोबार किया है।