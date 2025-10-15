'सैयारा' अभिनेता अहान पांडे ने बदला हेयरस्टाइल, एक्शन फिल्म के लिए अपनाया ये लुक

लेखन ज्योति सिंह 06:58 pm Oct 15, 202506:58 pm

क्या है खबर?

मोहित सूरी की म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' से रातों-रात स्टार बने अहान पांडे अपने आगामी प्रोजेक्ट को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म में उनकी एंट्री पहले ही हो चुकी थी। अब अभिनेता ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। अहान ने सबसे पहले अपने 'सैयारा' लुक को पूरी तरह से बदला है। उन्होंने लंबे बालों को कटवाते हुए नए लुक के साथ अपनी ताजा तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की हैं।