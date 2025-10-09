मोहनलाल की 'वृषभ' के दाखिल होते ही सिनेमाघरों में दस्तक देंगी रश्मिका मंदाना और सोनाक्षी सिन्हा
क्या है खबर?
सुपरस्टार मोहनलाल को हाल ही में भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया था। मलयालम से लेकर हिंदी तक, कई अलग-अलग भाषाओं में काम कर चुके मोहनलाल एक ओर जहां ममूटी के साथ अपनी फिल्म 'पेट्रियट' को लेकर चर्चा में हैं, वहीं उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म वृषभ की राह भी उनके प्रशंसक बड़ी बेसब्री से देख रहे हैं। अब अभिनेता ने अपनी इस फिल्म की नई रिलीज तारीख का ऐलान किया है।
ऐलान
6 नवंबर को रिलीज हो रही फिल्म
मोहनलाल ने एक्स पर फिल्म से अपना धांसू पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'धरती हिल रही है। आसमान जल रहा है। नियति ने अपना योद्धा चुन लिया है। 'वृषभ' 6 नवंबर को आ रही है।' बता दें कि पहले ये फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है। मोहनलाल के प्रशंसक सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर उत्साह जाहिर कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
The ground shakes. The sky burns. Destiny has chosen its warrior. #Vrusshabha arrives on 6th November! #RoarOfVrusshabha #VrusshabhaOn6thNovember#SamarjitLankesh @ursnayan @raginidwivedi24 @Connekktmedia @balajimotionpic #AbishekSVyasStudios @FilmDirector_NK #ShobhaKapoor… pic.twitter.com/emyiIFJ5uR— Mohanlal (@Mohanlal) October 9, 2025
टकराव
7 नवंबर को आ रहीं ये 2 फिल्में
'वृषभ' जहां 6 नवंबर को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाएगी, वहीं रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के साथ 7 नवंबर को बड़े पर्दे पर हाजिरी लगाने वाली हैं। उनकी ये फिल्म तेलुगू, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी। उधर सोनाक्षी सिन्हा भी 7 नवंबर को ही अभिनेता सुधीर बाबू के साथ 'जटाधारा' लेकर सिनेमाघरों का रुख करेंगी। बॉक्स ऑफिस की परीक्षा में इन तीनों में से कौन-सी फिल्म पास होती है, फिलहाल ये देखना दिलस्प होगा।
टीजर
आते ही छा गया था 'वृषभ' का टीजर
इस साल सितंबर में 'वृषभ' का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे देख दर्शकों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देगी। योद्धा बने मोहनलाल के एक्शन भरे अंदाज ने लोगों को बाहुबली की याद दिला दी थी। नंद किशोर के निर्देशन में बनी इस फिल्म के टीजर ने प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। प्यार, तकदीर और बदले की दास्तां कहती ये फिल्म बाप-बेटी के अटूट रिश्ते का जश्न मनाती दिखेगी।
शुरुआत
शनाया कपूर इस फिल्म से कर रहीं साउथ में एंट्री
एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण हो रहा है और एक और खास बात ये है कि इसके जरिए संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर साउथ में कदम रख रही हैं। ये उनकी पहली दक्षिण भारतीय फिल्म है। इससे पहले शनाया ने विक्रांत मैसी अभिनीत फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' से बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी।