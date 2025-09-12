कंगना रनौत किसान आंदोलन पर टिप्पणी कर बुरी फंसीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत

कंगना रनौत एक बार फिर किसान आंदोलन के दौरान की गई अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में हैं। पिछले दिनों अभिनेत्री और मंडी सांसद कंगना किसान आंदोलन टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थीं। दरअसल, उन्होंने मानहानि का मुकदमा रद्द करने की मांग की थी। अभिनेत्री की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 12 सितंबर को सुनवाई हुई और कोर्ट ने कंगना की इस याचिका को खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है।

सुनवाई क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कंगना की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और कहा, "आप अपनी टिप्पणियों के बारे में क्या कहेंगी? ये किसी भी लिहाज से कोई साधारण पोस्ट नहीं था। आपने इसमें अपनी तरफ से मसाला डाला है।" पीठ द्वारा याचिका पर विचार करने में अनिच्छा दिखाने के बाद कंगना ने शिकायत रद्द करने के अनुरोध वाली अपनी याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है।

टिप्पणी कोर्ट ने कहा- निचली अदालत में अपनी बात रखिए कोर्ट ने कहा कि ट्वीट में कंगना ने अपनी टिप्पणी भी जोड़ी थी। ये महज री-ट्वीट नहीं था। यह ट्रायल का विषय है तो आप निचली अदालत में अपनी बात रखिए। वहां से फैसला आने के बाद ही आगे मामले को देखा जाएगा। इस मामले की शिकायतकर्ता 73 साल की महिंदर कौर हैं, जो 2021 में पंजाब के बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडियन गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने जनवरी, 2021 में बठिंडा में शिकायत दर्ज कराई थी।

टिप्पणी कंगना ने की थी ये टिप्प्णी बठिंडा की एक अदालत में उनकी शिकायत में दावा किया गया था कि कंगना ने एक री-ट्वीट में उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए और कहा कि ये वही बिलिकिस बानो 'दादी' हैं जो शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थीं। ये 100 रुपये में उपलब्ध हो जाती हैं। बता दें कि 2021 में हुए किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने किसानों को लेकर कई विवादित बयान दिए थे। उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों की तुलना खालिस्तानी आतंकियों से भी की थी।