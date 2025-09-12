बॉक्स ऑफिस: 'द बंगाल फाइल्स' का निकला दम, सातवें दिन कमाए केवल इतने रुपये 

बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द बंगाल फाइल्स' ने अपनी रिलीज के सातवें दिन यानी गुरुवार को 1 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11.25 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म का अनुमानित बजट 50 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर 'द बंगाल फाइल्स' का सामना 'बागी 4', 'एक चतुर नार', 'जुगनुमा' और 'लव इन वियतनाम' से हो रहा है।

'द बंगाल फाइल्स' 1940 के दशक में पश्चिम बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को दर्शाती है, जिसमें डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली के भयावह दंगों के दुखद परिणामों को पर्दे पर लाया गया है। विवेक ने न सिर्फ फिल्म का निर्देशन किया है, बल्कि वह इसके लेखक भी हैं। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, सिमरत कौर, अनुपम खेर, शाश्वत चटर्जी, नमाशी चक्रवर्ती, पुनीत इस्सर और सौरव दास जैसे कलाकार अहम भूमिका निभा रहे हैं।