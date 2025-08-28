'मिराई' का ट्रेलर जारी, जबरदस्त एक्शन करते दिखे तेजा सज्जा
क्या है खबर?
दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता तेजा सज्जा पिछले काफी समय से अपनी आगामी फिल्म 'मिराई' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस एक्शन एडवेंचर फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान कार्तिक गट्टामनेनी ने संभाली है। अब निर्माताओं ने फिल्म 'मिराई' का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें तेजा जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। आइए जानें यह फिल्म कब रिलीज हो रही है।
मिराई
12 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म
'मिराई' में मांचू मनोज, रितिका नायक, श्रिया सरन, जयराम, जगपति बाबू, राजेंद्रनाथ जुत्शी, पवन चोपड़ा और तनजा केलर जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म 12 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यह एक पैन-इंडिया फिल्म है, जिसे आप हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में देख पाएंगे। बता दें कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस हिंदी बाजार में इस फिल्म को रिलीज करेगी, जिससे फिल्म को ज्यादा दर्शक और स्क्रीन्स मिलने की उम्मीद है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
'HANU-MAN' ACTOR TEJA SAJJA'S NEXT PAN-INDIA FILM IS 'MIRAI' – *HINDI* TRAILER IS HERE – 12 SEPT 2025 RELEASE… The trailer of #Mirai, starring #TejaSajja in the lead, is now LIVE – and it looks impressive!#Hindi release by #DharmaProductions.#MiraiTrailer HINDI 🔗:… pic.twitter.com/PT8VA2w8HI— taran adarsh (@taran_adarsh) August 28, 2025