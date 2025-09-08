गायक मीका सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात, सामने आईं तस्वीरें
क्या है खबर?
जाने-माने गायक मीका सिंह ने 8 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भोपाल में उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन ने हाल ही में अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर मीका के साथ 2 तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें दोनों बातचीत करते दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा, 'आज भोपाल निवास पर प्रसिद्ध गायक श्री मीका सिंह से भेंट की।'
बयान
मीका ने की मुख्यमंत्री की तारीफ
मीका ने कहा, "मैं खुशकिस्मत हूं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिल पाया। वे एक अच्छा अभियान चला रहे हैं, मैं उसमें शामिल होना चाहता हूं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वे नशे की लत छोड़ दें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने 21 जगहों पर शराबबंदी कर दी है और इसके लिए मैं उनका आभारी हूं।" मीका ने मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे नशामुक्ति कार्यक्रम को भी सराहा है।
ट्विटर पोस्ट
आज भोपाल निवास पर प्रसिद्ध गायक श्री @MikaSingh जी ने सौजन्य भेंट की। pic.twitter.com/G3HoyxBW3s— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 8, 2025