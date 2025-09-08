मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले मीका सिंह (तस्वीर: एक्स/@DrMohanYadav51)

गायक मीका सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात, सामने आईं तस्वीरें

लेखन दीक्षा शर्मा 06:55 pm Sep 08, 202506:55 pm

क्या है खबर?

जाने-माने गायक मीका सिंह ने 8 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भोपाल में उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन ने हाल ही में अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर मीका के साथ 2 तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें दोनों बातचीत करते दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा, 'आज भोपाल निवास पर प्रसिद्ध गायक श्री मीका सिंह से भेंट की।'