टीवी पर देख पाएंगे 'केसरी चैप्टर 2' (तस्वीर: एक्स/@akshaykumar)

अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 2' अब टीवी पर देख पाएंगे, जानिए कब और कहां 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 08, 2025
06:09 pm
क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' को 18 अप्रैल, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। 150 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने भारत में 92.73 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। अब 'केसरी चैप्टर 2' अपने टेलीविजन प्रीमियर के लिए तैयार है। आइए जानें आप यह फिल्म टीवी पर कब और कहां देख पाएंगे।

केसरी चैप्टर 2

निर्माताओं ने साझा किया वीडियो

'केसरी चैप्टर 2' का टीवी पर प्रीमियर 13 सितंबर, 2025 को रात 8 बजे स्टार गोल्ड पर होगा। निर्माताओं ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'एक ऐसा सच जो इतिहास की किताबों से छुपाया गया था... अब हर घर तक पहुंच जाएगा।' करण सिंह त्यागी के निर्देशन में बनी फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' में आर माधवन और अनन्या पांडे जैसे कलाकारों ने भी अभिनय किया था। इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

