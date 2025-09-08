टीवी पर देख पाएंगे 'केसरी चैप्टर 2' (तस्वीर: एक्स/@akshaykumar)

अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 2' अब टीवी पर देख पाएंगे, जानिए कब और कहां

लेखन दीक्षा शर्मा 06:09 pm Sep 08, 202506:09 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' को 18 अप्रैल, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। 150 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने भारत में 92.73 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। अब 'केसरी चैप्टर 2' अपने टेलीविजन प्रीमियर के लिए तैयार है। आइए जानें आप यह फिल्म टीवी पर कब और कहां देख पाएंगे।