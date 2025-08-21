LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / चिरंजीवी के जन्मदिन से पहले प्रशंसकों को मिला तोहफा, 'विश्वम्भरा' से उनकी पहली झलक आई सामने 
लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 21, 2025
08:09 pm
क्या है खबर?

मेगास्टार चिरंजीवी का 22 अगस्त को जन्मदिन है। इससे पहले उनके प्रशंसकों को बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल, चिरंजीवी की आने वाली फिल्म 'विश्वम्भरा' से उनकी पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें उनका धांसू अवतार दिख रहा है। वह जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। सामने आए वीडियो में एक लड़का और एक बूढ़ा आदमी 'विश्वम्भरा' की दुनिया में घटी भयानक घटनाओं पर बातचीत करते दिख रहे हैं। इसके बाद चिरंजीवी की एंट्री होती है।

कब रिलीज होगी यह फिल्म?

'विश्वम्भरा' में चिरंजीवी की जोड़ी तृषा कृष्णन के साथ बनी है। इस फिल्म में कुणाल कपूर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वह बड़े पर्दे पर खलनायक बनकर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान वशिष्ठ ने संभाली है। फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। वामसी कृष्णा रेड्डी और प्रमोद उप्पलपट्टी इस फिल्म के निर्माता हैं। यह फिल्म 2026 की गर्मियों में दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।

