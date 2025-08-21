चिरंजीवी के जन्मदिन से पहले प्रशंसकों को मिला तोहफा, 'विश्वम्भरा' से उनकी पहली झलक आई सामने

लेखन दीक्षा शर्मा 08:09 pm Aug 21, 202508:09 pm

क्या है खबर?

मेगास्टार चिरंजीवी का 22 अगस्त को जन्मदिन है। इससे पहले उनके प्रशंसकों को बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल, चिरंजीवी की आने वाली फिल्म 'विश्वम्भरा' से उनकी पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें उनका धांसू अवतार दिख रहा है। वह जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। सामने आए वीडियो में एक लड़का और एक बूढ़ा आदमी 'विश्वम्भरा' की दुनिया में घटी भयानक घटनाओं पर बातचीत करते दिख रहे हैं। इसके बाद चिरंजीवी की एंट्री होती है।