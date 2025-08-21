चिरंजीवी के जन्मदिन से पहले प्रशंसकों को मिला तोहफा, 'विश्वम्भरा' से उनकी पहली झलक आई सामने
क्या है खबर?
मेगास्टार चिरंजीवी का 22 अगस्त को जन्मदिन है। इससे पहले उनके प्रशंसकों को बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल, चिरंजीवी की आने वाली फिल्म 'विश्वम्भरा' से उनकी पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें उनका धांसू अवतार दिख रहा है। वह जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। सामने आए वीडियो में एक लड़का और एक बूढ़ा आदमी 'विश्वम्भरा' की दुनिया में घटी भयानक घटनाओं पर बातचीत करते दिख रहे हैं। इसके बाद चिरंजीवी की एंट्री होती है।
विश्वम्भरा
कब रिलीज होगी यह फिल्म?
'विश्वम्भरा' में चिरंजीवी की जोड़ी तृषा कृष्णन के साथ बनी है। इस फिल्म में कुणाल कपूर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वह बड़े पर्दे पर खलनायक बनकर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान वशिष्ठ ने संभाली है। फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। वामसी कृष्णा रेड्डी और प्रमोद उप्पलपट्टी इस फिल्म के निर्माता हैं। यह फिल्म 2026 की गर्मियों में दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Here we go with the #MegaBlastGlimpse from #Vishwambhara https://t.co/lKf0Y0Ln0D— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) August 21, 2025
In cinemas Summer 2026.@trishtrashers @DirVassishta @mmkeeravaani @AshikaRanganath @kapoorkkunal @NaiduChota @UV_Creations @TheVishwambhara @adityamusic pic.twitter.com/1VelG1xeNm