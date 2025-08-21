'परम सुंदरी' का गाना 'डेंजर' जारी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ने किया जोरदार डांस

लेखन दीक्षा शर्मा 08:09 pm Aug 21, 202508:09 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' के सिनेमाघरों में रिलीज होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह फिल्म 29 अगस्त, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी। अब इससे पहले निर्माताओं ने 'परम सुंदरी' का नया गाना 'डेंजर' जारी कर दिया है, जिसे विशाल ददलानी, पार्वती मीनाक्षी और सचिन-जिगर ने मिलकर गाया है। इस गाने के बोलअमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। गाने 'डेंजर' में सिद्धार्थ और जाह्नवी जबरदस्त डांस करते दिख रहे हैं।