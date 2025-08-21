LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'परम सुंदरी' का गाना 'डेंजर' जारी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ने किया जोरदार डांस
'परम सुंदरी' का गाना 'डेंजर' जारी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ने किया जोरदार डांस

'परम सुंदरी' का गाना 'डेंजर' जारी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ने किया जोरदार डांस

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 21, 2025
08:09 pm
क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' के सिनेमाघरों में रिलीज होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह फिल्म 29 अगस्त, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी। अब इससे पहले निर्माताओं ने 'परम सुंदरी' का नया गाना 'डेंजर' जारी कर दिया है, जिसे विशाल ददलानी, पार्वती मीनाक्षी और सचिन-जिगर ने मिलकर गाया है। इस गाने के बोलअमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। गाने 'डेंजर' में सिद्धार्थ और जाह्नवी जबरदस्त डांस करते दिख रहे हैं।

परम सुंदरी

तुषार जलोटा हैं फिल्म के निर्देशक

'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ दिल्ली के एक अमीर या कहें बड़े कारोबार का किरदार निभा रहे हैं। उधर जाह्नवी एक ऐसी लड़की की भूमिका निभा रही हैं, जो केरल से ताल्लुक रखती है और पेशे से एक कलाकार है। फिल्म की पूरी कहानी उन्हीं की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी। बता दें कि इस फिल्म के निर्देशन की कमान तुषार जलोटा संभाल रहे हैं, वहीं दिनेश विजान फिल्म के निर्माता हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट