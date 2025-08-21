चिरंजीवी ने दिया अपनी फिल्म 'विश्वम्भरा' पर बड़ा अपडेट, देखिए वीडियो

चिरंजीवी की फिल्म 'विश्वम्भरा' को लेकर आया अपडेट

लेखन दीक्षा शर्मा 10:50 am Aug 21, 202510:50 am

क्या है खबर?

मेगास्टार चिरंजीवी पिछले काफी समय से फिल्म 'विश्वम्भरा' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी इस फिल्म के निर्देशन की कमान वशिष्ठ मल्लीदी ने संभाली है। इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो अब जल्द खत्म होने वाला है। चिरंजीवी ने खुद फिल्म 'विश्वम्भरा' पर बड़ा अपडेट दिया है। चिरंजीवी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह फिल्म की देरी के कारणों को समझाते दिख रहे हैं।