LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / चिरंजीवी ने दिया अपनी फिल्म 'विश्वम्भरा' पर बड़ा अपडेट, देखिए वीडियो
चिरंजीवी ने दिया अपनी फिल्म 'विश्वम्भरा' पर बड़ा अपडेट, देखिए वीडियो
चिरंजीवी की फिल्म 'विश्वम्भरा' को लेकर आया अपडेट

चिरंजीवी ने दिया अपनी फिल्म 'विश्वम्भरा' पर बड़ा अपडेट, देखिए वीडियो

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 21, 2025
10:50 am
क्या है खबर?

मेगास्टार चिरंजीवी पिछले काफी समय से फिल्म 'विश्वम्भरा' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी इस फिल्म के निर्देशन की कमान वशिष्ठ मल्लीदी ने संभाली है। इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो अब जल्द खत्म होने वाला है। चिरंजीवी ने खुद फिल्म 'विश्वम्भरा' पर बड़ा अपडेट दिया है। चिरंजीवी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह फिल्म की देरी के कारणों को समझाते दिख रहे हैं।

वीडियो

कब रिलीज होगी फिल्म?

चिरंजीवी ने बताया कि 'विश्वम्भरा' से उनकी पहली झलक आज (21 अगस्त) शाम 6:06 बजे सामने आएगी। दरअसल, 22 अगस्त को चिरंजीवी का जन्मदिन है। ऐसे में यह उनके प्रशंसकों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। चिरंजीवी ने खुलासा किया कि यह फिल्म 2026 की गर्मियों में दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। 'विश्वम्भरा' में चिरंजीवी की जोड़ी तृषा कृष्णन के साथ बनी है। फिल्म में कुणाल कपूर खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो