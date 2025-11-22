'मस्ती 4' ने पहले दिन '120 बहादुर' को पछाड़ा, किसने कितना कमाया?
क्या है खबर?
फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' ने 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी और इसी के साथ मस्ती 4 भी दर्शकों के बीच आई। जहां फरहान की फिल्म को ठीक-ठाक प्रतिक्रिया मिली, वहीं 'मस्ती 4' को दर्शकों ने साफ नकार दिया। बहराहल, दोनों ही फिल्मों के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस आंकड़े सामने आ गए हैं और पहले दिन बाजी 'मस्ती 4' ने जीत ली है। आइए जानें किस फिल्म ने कितने करोड़ कमाए।
मस्ती 4
'मस्ती 4' ने की इतनी कमाई
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'मस्ती 4' ने पहले दिन 2.75 करोड़ रुपये कमाए। हालांकि, फिल्म की कहानी और इसके किरदार दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों की कसौटी पर भी खरे नहीं उतरे हैं। मिलाप जावेरी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। इसमें रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी लीड रोल में हैं। उनके अलावा अरशद वारसी, नरगिस फाखरी, तुषार कपूर और जेनेलिया देशमुख भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।
120 बहादुर
'120 बहादुर' ने कितने कमाए?
उधर '120 बहादुर' के साथ फरहान ने 6 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। वो आखिरी बार साल 2019 में फिल्म 'द स्काई इज पिंक' में दिखे थे। '120 बहादुर' में फरहान ने मेजर शैतान भाटी का किरदार निभाया है और राशि खन्ना इसमें उनकी पत्नी बनी हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.35 करोड़ रुपये के साथ अपना खाता खोला है। लिहाजा ओपनिंग डे की कमाई के मामले में ये 'मस्ती 4' से पीछे रह गई है।
कहानी
'120 बहादुर' और 'मस्ती 4' की कहानी
बताते चलें कि रजनीश घई के निर्देशन में बनी वॉर फिल्म '120 बहादुर' उन वीर सैनिको की कहानी है, जिन्होंने 1962 के युद्ध में रेजंग ला की लड़ाई के दौरान अदम्य साहस दिखाया था और चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। उधर एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' की कहानी 3 दोस्त मीत (विवेक ओबेरॉय), अमर (रितेश देशमुख) और प्रेम (आफताब शिवदासानी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी-अपनी पत्नियों से परेशान हैं और लव वीजा के चक्कर में फंस जाते हैं।
'दे दे प्यार दे 2
'दे दे प्यार दे 2' का हाल भी जानिए
दूसरी ओर अजय देवगन, आर माधवन और रकुल प्रीत सिंह की अदाकारी वाली फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' की कमाई 1 हफ्ते के बाद काफी घट गई है। फिल्म ने अपनी रिलीज के 8वें दिन 2.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जबकि 7वें दिन इसने 3.5 करोड़ रुपये कमाए थे। ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म भारत में अब तक 53.50 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। फिल्म ने पहले ही हफ्ते 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था।