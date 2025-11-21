रुबीना दिलैक के पति अभिनव शुक्ला के साथ हुआ धोखा, वीडियाे में किया चौंकाने वाला खुलासा
क्या है खबर?
टीवी की चर्चित जोड़ी रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला हाल ही में टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' के विजेता बने थे। दोनों की जीत का जश्न अभी थमा नहीं था कि अभिनेता ने चौंकाने वाली खबर सुना दी है। अभिनव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए बताया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस वीडियो के माध्यम से वह अपने प्रशंसकों को जागरुक करने की कोशिश भी करते दिखे।
चेतावनी
अभिनव ने लोगों को दी चेतावनी
अभिनव ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए बताया कि उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था। बाद में पता चला कि उनके पैन कार्ड से धोखाधड़ी के जरिए 5-6 लोगों ने कई लोन ले रखे हैं। उन्हाेंने आगे बताया कि वह वीडियो इसलिए जारी कर रहे हैं, ताकि किसी और के साथ ऐसा न हो सके। अभिनव ने यह भी बताया कि उनके बैंक अकाउंट किसी तरह के पैसे नहीं कटे हैं, लेकिन अब वह लोन नहीं ले पाएंगे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
FRAUD ALERT! I was in shock recently after i started a process to obtain the first loan of my Life . Some unknown people have fraudulently availed multiple loans using my PAN . May be i was targeted as they believed i will never avail loan and it will go unnoticed! Will be… pic.twitter.com/ZzeParBADe— Abhinav Shukla (@ashukla09) November 21, 2025