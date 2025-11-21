LOADING...
अभिनव शुक्ला के साथ धोखाधड़ी हुई (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ashukla09)

रुबीना दिलैक के पति अभिनव शुक्ला के साथ हुआ धोखा, वीडियाे में किया चौंकाने वाला खुलासा

लेखन ज्योति सिंह
Nov 21, 2025
08:29 pm
टीवी की चर्चित जोड़ी रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला हाल ही में टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' के विजेता बने थे। दोनों की जीत का जश्न अभी थमा नहीं था कि अभिनेता ने चौंकाने वाली खबर सुना दी है। अभिनव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए बताया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस वीडियो के माध्यम से वह अपने प्रशंसकों को जागरुक करने की कोशिश भी करते दिखे।

अभिनव ने लोगों को दी चेतावनी

अभिनव ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए बताया कि उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था। बाद में पता चला कि उनके पैन कार्ड से धोखाधड़ी के जरिए 5-6 लोगों ने कई लोन ले रखे हैं। उन्हाेंने आगे बताया कि वह वीडियो इसलिए जारी कर रहे हैं, ताकि किसी और के साथ ऐसा न हो सके। अभिनव ने यह भी बताया कि उनके बैंक अकाउंट किसी तरह के पैसे नहीं कटे हैं, लेकिन अब वह लोन नहीं ले पाएंगे।

