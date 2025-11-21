रुबीना दिलैक के पति अभिनव शुक्ला के साथ हुआ धोखा, वीडियाे में किया चौंकाने वाला खुलासा

चेतावनी

अभिनव ने लोगों को दी चेतावनी

अभिनव ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए बताया कि उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था। बाद में पता चला कि उनके पैन कार्ड से धोखाधड़ी के जरिए 5-6 लोगों ने कई लोन ले रखे हैं। उन्हाेंने आगे बताया कि वह वीडियो इसलिए जारी कर रहे हैं, ताकि किसी और के साथ ऐसा न हो सके। अभिनव ने यह भी बताया कि उनके बैंक अकाउंट किसी तरह के पैसे नहीं कटे हैं, लेकिन अब वह लोन नहीं ले पाएंगे।