पंजाब की मदद को आगे आए शाहरुख समेत ये बॉलीवुड सितारे, 1 तो ट्रैक्टर लेकर पहुंचा

भारी बारिश और नदियों के उफान पर आने के चलते पंजाब भीषण बाढ़ के हालातों से गुजर रहा है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और पानी से हाहाकार मचा है। ऐसे में फिल्मी सितारे भी पंजाब की मदद के लिए आगे आए हैं। हाल ही में शाहरुख खान पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद में उतरे। पंजाब में आई भयंकर बाढ़ से जूझ रहे लोगों की मदद में अब तक कौन-कौन बॉलीवुड सितारे आगे आए, आइए जानते हैं।

#1 शाहरुख खान शाहरुख की मीर संस्था ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है और पंजाब में बाढ़ प्रभावित 1,500 परिवारों की मदद पहुंचाई है। इस संस्था ने बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री दी है। मीर संस्था पूरे भारत में तेजाब हमला पीड़ितों की मदद के लिए जानी जाती है। ये अब पंजाब में लगभग 1,500 प्रभावित परिवारों को बिस्तर, गैस स्टोव, पंखे, जल शुद्धिकरण मशीनें, कपड़े और अन्य घरेलू वस्तुएं वितरित करेगी। इसका उद्देश्य इन परिवारों को फिर आत्मनिर्भर बनाना है।

#2 सलमान खान सलमान खान के NGO की तरफ से बचाव अभियान के लिए 5 नावें प्रशासन को सौंपी गई हैं। 2 नाव को फिरोजपुर सीमा पर जिला प्रशासन को सौंपा गया है, जबकि बाकी तीनों का इस्तेमाल पूरे राज्य में बचाव अभियान में किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब हालात थोड़े सामान्य हो जाएंगे तो सलमान क संस्था 'बीइंग ह्यूमन' हुसैनीवाला से सटे कई गांव को गोद लेगी और उनका फिर से विकास करने में बड़ा योगदान देगी।

#3 अक्षय कुमार अक्षय कुमार ने भी बड़ी सहायता की है। उन्होंने राज्य में बाढ़ राहत कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये दान किए हैं। अक्षय बोले, "मैं पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपये दे रहा हूं, लेकिन मैं कौन होता हूं किसी को दान देने वाला? जब मुझे मदद का हाथ बढ़ाने का मौका मिलता है तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं। मेरे लिए ये मेरी सेवा है, मेरा बहुत छोटा सा योगदान है।"

#4 और #5s रणदीप हुड्डा और सोनू सूद अभिनेता रणदीप हुड्डा और सोनू सूद तो बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए मैदान पर पहुंचे हुए हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वो खुद पीड़ितों को राहत सामग्री बांटते नजर आ रहे हैं और लोगों से भी मदद की अपील कर रहे हैं। सोनू की संस्था सूद चैरिटी फाउंडेशन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान बांट रही है। उन्होंने पंजाब के कई गांवों में राहत सामग्री पहुंचाई है।