'द फैमिली मैन 3' की रिलीज से कुछ ही दिन पहले जारी होगा ट्रेलर, जानिए अपडेट

ट्रेलर

जानिए कब जारी हो सकता है ट्रेलर

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर अगले महीने 7 नवंबर, 2026 को जारी किया जाएगा। इसी के साथ सीरीज की रिलीज की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। जाहिर है कि 'द फैमिली मैन 3' का प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर 21 नवंबर, 2026 को होना है। राज और डीके के बैनर D2R फिल्म्स के तहत बनी स्पाई एक्शन थ्रिलर के जरिए अभिनेता, दर्शकों के बीच लौटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।