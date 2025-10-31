'द फैमिली मैन 3' की रिलीज से कुछ ही दिन पहले जारी होगा ट्रेलर, जानिए अपडेट
क्या है खबर?
मनोज बाजपेयी की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' काफी समय से चर्चा में है। निर्माताओं ने दो दिन पहले इस सीरीज की रिलीज तारीख जारी की थी। सीरीज का टीजर और पोस्टर पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन ट्रेलर का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। चर्चा है कि दर्शकाें में उत्साह बनाए रखने के लिए निर्माता, 'द फैमिली मैन 3' की रिलीज से कुछ दिन पहले ट्रेलर जारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं अपडेट।
ट्रेलर
जानिए कब जारी हो सकता है ट्रेलर
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर अगले महीने 7 नवंबर, 2026 को जारी किया जाएगा। इसी के साथ सीरीज की रिलीज की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। जाहिर है कि 'द फैमिली मैन 3' का प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर 21 नवंबर, 2026 को होना है। राज और डीके के बैनर D2R फिल्म्स के तहत बनी स्पाई एक्शन थ्रिलर के जरिए अभिनेता, दर्शकों के बीच लौटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
कास्ट
'द फैमिली मैन 3' में दिखाई देंगे ये सितारे
श्रीकांत त्यागी के रूप में मनोज के अलावा, 'द फैमिली मैन 3' में प्रियामणि, शारिब हाशमी, वेदांत सिन्हा, अश्लेषा ठाकुर, श्रेया धनवंतरी, और गुल पनाग अपनी भूमिकाओं को दोबारा दोहराते नजर आएंगे। सीरीज को लोगों के दिलों तक पहुंचाने के लिए निर्माता, 240 से ज्यादा देशों में इस सीरीज का ग्लोबल प्रीमियर कराएंगे। 'द फैमिली मैन 3' से पहले इस सीरीज की पहली और दूसरी किस्त रिलीज हो चुकी हैं, जिसने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है।