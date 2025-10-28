'द फैमिली मैन 3' की रिलीज तारीख जारी (तस्वीर: एक्स/@PrimeVideoIN)

'द फैमिली मैन 3' की रिलीज तारीख से उठा पर्दा, जानिए कब लौटेंगे 'श्रीकांत तिवारी'

लेखन ज्योति सिंह 02:40 pm Oct 28, 202502:40 pm

क्या है खबर?

अभिनेता मनोज बाजपेयी की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' का इंतजार हर किसी को बेसब्री से है। इस सीरीज के दो सीजन रिलीज किए जा चुके हैं, जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला था। राज और डीके के बैनर D2R फिल्म्स के तले बनाई गई ये हाई-स्टेक्स स्पाई एक्शन थ्रिलर फिर से वापसी करने को तैयार है। इंतजार खत्म हो चुका है और निर्माताओं ने 'द फैमिली मैन 3' की रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है।