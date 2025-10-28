'द फैमिली मैन 3' की रिलीज तारीख से उठा पर्दा, जानिए कब लौटेंगे 'श्रीकांत तिवारी'
क्या है खबर?
अभिनेता मनोज बाजपेयी की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' का इंतजार हर किसी को बेसब्री से है। इस सीरीज के दो सीजन रिलीज किए जा चुके हैं, जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला था। राज और डीके के बैनर D2R फिल्म्स के तले बनाई गई ये हाई-स्टेक्स स्पाई एक्शन थ्रिलर फिर से वापसी करने को तैयार है। इंतजार खत्म हो चुका है और निर्माताओं ने 'द फैमिली मैन 3' की रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है।
रिलीज
इस दिन OTT पर होगी श्रीकांत तिवारी की वापसी
'द फैमिली मैन' वेब सीरीज में मनोज को श्रीकांत तिवारी के रूप में बखूबी पसंद किया गया है। उन्होंने एक बेहतरीन अंडरकवर स्पाई की भूमिका निभाई है। तीससे सीजन के साथ, निर्माता 240 से ज्यादा देशों में ग्लोबल प्रीमियर के लिए कमर कस चुके हैं। 'द फैमिली मैन 3' की रिलीज तारीख का खुलासा हो गया है। यह अमेजन प्राइम वीडियो पर 21 नवंबर, 2025 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। दर्शक पोस्ट देखकर उत्साहित हो गए हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Le laadle, ho gaya Srikant ka comeback 👀— prime video IN (@PrimeVideoIN) October 28, 2025
#TheFamilyManOnPrime, November 21 pic.twitter.com/L6DoA2conL