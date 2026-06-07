दिग्गज अभिनेता सलीम कुमार नहीं रहे

अभिनेता सलीम कुमार ने दुनिया को कहा अलविदा, ममूटी समेत इन सितारों की आंखें हुईं नम

लेखन नेहा शर्मा 09:43 am Jun 07, 202609:43 am

क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा के इतिहास का एक और सुनहरा पन्ना हमेशा के लिए बंद हो गया है। अपनी बेहतरीन कॉमेडी से दर्शकों को लोटपोट करने वाले और अपनी संजीदा अदाकारी से आंखों में आंसू ला देने वाले दिग्गज अभिनेता सलीम कुमार का निधन हो गया है। उनके जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। ममूटी, मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन समेत सिनेमा जगत के तमाम बड़े सितारों ने नम आंखों से इस महान कलाकार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है।