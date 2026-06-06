राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता सलीम कुमार की हालत नाजुक

दिग्गज मलयालम अभिनेता सलीम कुमार की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर लड़ रहे जिंदगी की जंग

लेखन नेहा शर्मा 01:44 pm Jun 06, 202601:44 pm

क्या है खबर?

मनोरंजन जगत से एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। मलयालम सिनेमा के दिग्गज और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता सलीम कुमार की तबीयत काफी बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही उनके करीबी और दुनियाभर में मौजूद प्रशंसक उनके जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं।