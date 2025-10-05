'कांतारा चैप्टर 1' से पहले इस साल आईं इन 3 कन्नड़ फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस 

बीते 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर रिलीज हुई ऋषभ शेट्टी की फिल्म ' कांतारा चैप्टर 1 ' दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। मूल रूप से कन्नड़ भाषा में बनी ये फिल्म देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। 'कांतारा चैप्टर 1' की धुआंदार कमाई के बीच हम आपको इस साल आईं उन 3 कन्नड़ फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने आते ही बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा लिया।

#1 'महावतार नरसिम्हा' एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' को भी 'कांतारा' के निर्माताओं ने ही बनाया है। कन्नड़ सिनेमा से निकली ये पैन इंडिया फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनकर आई। 'महावतार नरसिम्हा' साल 2025 की सरप्राइज पैकेज साबित हुई। रिलीज से पहले जरा भी उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म बड़े सितारों की फिल्मों को रौंदते हुए नए-नए रिकॉर्ड अपने नाम कर बंपर कमाई करेगी। नेटफ्लिक्स पर मौजूद 40 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म ने 325 करोड़ रुपये कमाए थे।

#2 'सू फ्रॉम सो' कन्नड़ हॉरर कॉमेडी 'सु फ्रॉम सो' में बड़े सितारे नहीं हैं, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 'छावा' और 'हाउसफुल 5' जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। जेपी थूमिनाड ने इसका निर्देशन किया और इसके लेखक भी वो ही हैं। बिना किसी शोर-शराबे के आई इस फिल्म को बनाने में बस 3 करोड़ रुपये लगे और इसने दुनियाभर में 121 करोड़ रुपये कमाए। ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है।

#3 'मादेवा' इस साल आई एक्शन ड्रामा फिल्म 'मादेवा' ने भी बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई की थी। विनोद प्रभाकर सोनल मोंटेइरो श्रीनगर किटी इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों से भी शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। 4 करोड़ रुपये के बजट वाली इस कन्नड़ फिल्म ने दुनियाभर में 10 करोड़ रुपये कमाए थे। 6 जून, 2025 को सिनेमाघरों में आई इस फिल्म का लुत्फ आप अमेजन प्राइम वीडियो पर उठा सकते हैं।