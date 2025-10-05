'कांतारा चैप्टर 1' की बॉक्स ऑफिस पर धूम, महज 3 दिन में कर दिखाया ये कारनामा

ऋषभ शेट्टी फिल्म ' कांतारा चैप्टर 1 ' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर गदर काट दिया है। एक ओर जहां फिल्म की कहानी और VFX दर्शकों को लुभा रहे हैं, वहीं ऋषभ ने अपने धांसू अभिनय से दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। पहले दिन और दूसरे दिन शानदार कमाई करने के बाद अब फिल्म के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी सामने आ गए हैं।

कारोबार 125 करोड़ बजट और 3 दिन में कमाई 160 करोड़ के पार सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन 55 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसी के साथ इसने 150 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर ली है और भारत में ये फिल्म अब तक कुल 162.85 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है। 'कांतारा चैप्टर 1' ने पहले दिन 61.85 करोड़ रुपये तो दूसरे दिन 46 करोड़ रुपये कमाए थे। 125 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म तीसरे ही दिन अपनी लागत निकालकर मुनाफे की ओर बढ़ चुकी है।

प्रीक्वल 'कांतारा' का प्रीक्वल है 'कांतारा चैप्टर 1' फिल्म की बात करें तो ये 2022 में आई 'कांतारा' का प्रीक्वल है। 'कांतारा' ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट थी। 15 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 400 करोड़ रुपसे कमाकर इतिहास रच दिया था। इस फिल्म के प्रीक्वल निर्देशक, सह-निर्माता और हीरो भी ऋषभ ही हैं। कांतारा चैप्टर 1 पर दर्शक दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं, जिसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिख रहा है।

तीसरी किस्त तीसरे भाग का भी हो चुका ऐलान फिल्म की कहानी कर्नाटक के काल्पनिक गांव कांतारा और उसके आसपास के जंगलों पर घूमती है। बता दें कि 'कांतारा- चैप्टर 1' कन्नड़, हिंदी, तेलुगू, तमिल, मलयालम, बंगाली और अंग्रेजी 7 भाषाओं में उपलब्ध है, जो दर्शकों को एक रहस्यमय और सांस्कृतिक यात्रा पर ले जाती है। गुलशन देवैया और रुक्मिणी वसंत भी इसका हिस्सा हैं। इसकी रिलीज के साथ ही फिल्म के तीसरे भाग का भी ऐलान हो गया है। तीसरी किस्त 'कांतारा चैप्टर 2' नाम से रिलीज होगी।