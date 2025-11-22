'होमबाउंड' के बाद भारत से 'महावतार नरसिम्हा' भी ऑस्कर पहुंची, 35 एनिमेटेड फिल्मों से लेगी टक्कर
क्या है खबर?
ऑस्कर अवॉर्ड्स 2026 के लिए भारत से केवल 'होमबाउंड' ही नहीं, बल्कि एक और फिल्म भी चुनी गई है। ऑस्कर की शुरुआती सूची इस बार 3 श्रेणियों में बनाई गई है। एक बेस्ट एनिमेटेड फिल्म, दूसरी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री और तीसरी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणीे। बड़ी बात ये है कि बेस्ट एनिमेटेड फिल्मों की सूची में भारत से अश्विन कुमार की बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा चुकी फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' को भी शामिल किया गया है।
केवल 5 फिल्मों को मिलेगी अंतिम नामांकन में जगह
ऑस्कर की लॉन्ग लिस्ट में शामिल 'महावतार नरसिम्हा' बेस्ट एनिमेटेड फिल्म की श्रेणी में दुनियाभर की कई बड़ी फिल्मों से मुकाबला करेगी। कुल 35 फिल्मों को इस श्रेणी में रखा गया है, जिनमें से अकादमी के सदस्य केवल 5 फिल्मों को अंतिम नामांकन के लिए चुनेंगे। 'के-पॉप डेमन हंटर्स' से लेकर 'डेमन स्लेयर: इन्फिनिटी कैसल', 'द बैड गाय्स 2', 'चेनसॉ मैन: रेज आर्क' और 'जूटोपिया 2' समेत 35 लोकप्रिय एनिमेटेड फिल्मों को ऑस्कर की इस सूची में जगह मिली है।
रिकॉर्डतोड़ कमाई
'महावतार नरसिम्हा' ने मचाया था बॉक्स ऑफिस पर कोहराम
किसी फिल्म के हिट होने के लिए जरूरी नहीं कि वो किसी बड़े स्टार के स्टारडम से ही सजी हुई है। यहां तक कि कई बार तो बिना किसी हीरो के बनी फिल्म भी दर्शकों का दिल जीत लेती है। 'महावतार नरसिम्हा' इसी का उदाहरण है। महज 40 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' से लेकर करण जौहर की 'धड़क 2' को पछाड़ 325 करोड़ रुपये कमाए थे ।
खास बातें
क्या है 'महावतार नरसिम्हा' की खासियत?
फिल्म की खासियत इसका बैकग्राउंड स्कोर भी है। म्यूजिक डायरेक्टर सैम सीएस का संगीत फिल्म के हर भावनात्मक और एक्शन सीन को और प्रभावशाली बनाता है। 'कांतारा' वाले प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स की इस फिल्म ने ये साबित कर दिया कि अगर कंटेंट दमदार हो तो एनिमेशन फिल्में भी ख सफल हो सकती हैं। फिल्म की सफलता यह भी दिखाती है कि भारत में दर्शक अब सिर्फ बड़े सितारों या विजुअल्स पर नहीं, बल्कि कहानी पर भी भरोसा करते हैं।
आयोजन
कब होगा ऑस्कर 2026 का आयोजन?
फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार समारोह ऑस्कर का इंतजार दुनियाभर के सिनेप्रेमियों को है। ऑस्कर 2026 अपने इतिहास में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। 20 साल से अधिक समय के बाद पहली बार अकादमी अवॉर्ड्स में एक नई श्रेणी जोड़ी गई है। इस नई श्रेणी का पुरस्कार कास्टिंग के लिए होगा। कास्टिंग अवॉर्ड यानी उस फिल्म के लिए सबसे अच्छे कलाकारों को चुनने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। ऑस्कर का आयोजन 16 मार्च, 2026 को होगा।