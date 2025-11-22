'तू मेरी मैं तेरा...' का टीजर रिलीज, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे क्रिसमस पर करेंगे धमाका

कार्तिक आर्यन के जन्मदिन पर उनके प्रशंसकों को एक खास तोहफा मिला। उनकी और अनन्या पांडे की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का टीजर देख फैंस उत्साहित हो गए हैं। इसी साल जून में इस फिल्म से कार्तिक और अनन्या का पहला रोमांटिक पोस्टर रिलीज हुआ था और अब टीजर दर्शकों के बीच आया है। 'सत्यप्रेम की कथा' वाले समीर विद्वांस इस फिल्म के निर्देशक हैं।

टीजर प्यार में डूबने को तैयार कार्तिक और अनन्या इस क्रिसमस पर कार्तिक और अनन्या पर्दे पर दिखाई देंगे। फिल्म में कार्तिक के किरदार का नाम 'रे' तो अनन्या के किरदार का नाम 'रूमी' होगा। 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में दर्शकों को कार्तिक-अनन्या के बीच रोमांस, मजेदार केमिस्ट्री और प्यार देखने को मिलेगा। निर्माताओं ने कार्तिक के जन्मदिन पर टीजर लॉन्च किया, जिसमें दोनों किरदारों की मस्ती और प्यारभरी दुनिया की छोटी सी झलक देखने को मिल रही है।

रिलीज कब रिलीज हो रही 'तू मेरा मैं मेरी मैं तेरा तू मेरी'? फिल्म के पोस्टर के बाद अब टीजर ने प्रशंसकों की बेताबी बढ़ा दी है। टीजर से साफ है कि रे और रुमी दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए तैयार हैं। भावनाओं से भरपूर धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस रोमांटिक फिल्म का इंतजार कार्तिक और अनन्या के प्रशंसक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। रंग-बिरंगी और खूबसूरत जगहें फिल्म को और आकर्षित बनाती हैं। फिल्म इस साल 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस के खास मौके पर सिनेमाघरों में आएगी।