'तू मेरी मैं तेरा...' का टीजर रिलीज, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे क्रिसमस पर करेंगे धमाका
क्या है खबर?
कार्तिक आर्यन के जन्मदिन पर उनके प्रशंसकों को एक खास तोहफा मिला। उनकी और अनन्या पांडे की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का टीजर देख फैंस उत्साहित हो गए हैं। इसी साल जून में इस फिल्म से कार्तिक और अनन्या का पहला रोमांटिक पोस्टर रिलीज हुआ था और अब टीजर दर्शकों के बीच आया है। 'सत्यप्रेम की कथा' वाले समीर विद्वांस इस फिल्म के निर्देशक हैं।
टीजर
प्यार में डूबने को तैयार कार्तिक और अनन्या
इस क्रिसमस पर कार्तिक और अनन्या पर्दे पर दिखाई देंगे। फिल्म में कार्तिक के किरदार का नाम 'रे' तो अनन्या के किरदार का नाम 'रूमी' होगा। 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में दर्शकों को कार्तिक-अनन्या के बीच रोमांस, मजेदार केमिस्ट्री और प्यार देखने को मिलेगा। निर्माताओं ने कार्तिक के जन्मदिन पर टीजर लॉन्च किया, जिसमें दोनों किरदारों की मस्ती और प्यारभरी दुनिया की छोटी सी झलक देखने को मिल रही है।
रिलीज
कब रिलीज हो रही 'तू मेरा मैं मेरी मैं तेरा तू मेरी'?
फिल्म के पोस्टर के बाद अब टीजर ने प्रशंसकों की बेताबी बढ़ा दी है। टीजर से साफ है कि रे और रुमी दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए तैयार हैं। भावनाओं से भरपूर धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस रोमांटिक फिल्म का इंतजार कार्तिक और अनन्या के प्रशंसक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। रंग-बिरंगी और खूबसूरत जगहें फिल्म को और आकर्षित बनाती हैं। फिल्म इस साल 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस के खास मौके पर सिनेमाघरों में आएगी।
पिछली फिल्म
कार्तिक और अनन्या इस फिल्म के लिए आए थे साथ
इससे पहले कार्तिक-अनन्या फिल्म 'पति पत्नी और वो' में साथ काम कर चुके हैं। रिश्तों के बनते-बिगड़ते समीकरण को इस फिल्म में बड़े हल्के-फुल्के अंदाज में पेश किया गया था। मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। भूमि पेडनेकर भी इस फिल्म में अहम भूमिका में थीं। 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 117 करोड़ रुपये कमाए थे।
आगामी फिल्में
कार्तिक और अनन्या की आने वाली दूसरी फिल्में
कार्तिक ने अपनी अगली फिल्म के लिए पहली बार निर्देशक विष्णुवर्धन से हाथ मिलाया है, जिन्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'शेरशाह' के लिए जाना जाता है। उनके पास निर्देशक अनुराग बसु की फिल्म भी है, जिसमें कार्तिक की जोड़ीदार श्रीलीला हैं। उनके पास 'नागजिला' भी है। निर्देशक शिमित अमीन की फिल्म भी कार्तिक के खाते से जुड़ी है। उधर अनन्या 'मुंज्या' वाले अभय वर्मा के साथ 'छूमंतर' तो लक्ष्य लालवानी के साथ फिल्म 'चांद मेरा दिल' भी उनके पास है।