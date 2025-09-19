ऑस्कर 2026 में हुई करण जौहर की फिल्म 'होमबाउंड' की एंट्री, हो गया बड़ा ऐलान
क्या है खबर?
ऑस्कर फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार समारोह है, जिसका इंतजार दुनियाभर के दर्शकों को होता है। ऑस्कर 2026 को लेकर भी सिनेप्रेमी उतावले हो रहे हैं और इसी के साथ-साथ भारत के लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर है। दरअसल, 98वें ऑस्कर अवार्ड्स में करण जौहर की दुनियाभर में वाहवाही लूट चुकी फिल्म 'होमबाउंड' की एंट्री हो गई है। इसे भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ऑस्कर भेजा जा रहा है।
उपलब्धि
अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुनी गई फिल्म
ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक एंट्री का ऐलान 19 सितंबर को कोलकाता में किया गया। 'होमबाउंड' ऑस्कर की अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुनी गई है। इस फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म ने 2025 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (TIFF) में पीपुल्स चॉइस अवाॅर्ड भी अपने नाम किया था। TIFF 2025 में पीपुल्स च्वाइस अवार्ड्स में यह फिल्म सेकंड रनर-अप रही थी। अब इसके नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है।
ट्विटर पोस्ट
ऑस्कर पहुंची करण जौहर की फिल्म
Karan Johar and Neeraj Ghaywan’s ‘Homebound’ has been selected as India’s official entry for the Oscars. pic.twitter.com/Cwh0RrQsKi— Komal Nahta (@KomalNahta) September 19, 2025
पहुंच
भारत में 26 सितंबर को रिलीज हो रही है फिल्म
'होमबाउंड' लगातार चर्चा में है। ये विदेशों में हुए कई प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में प्रदर्शित हो चुकी है। अब भारतीय दर्शकों के बीच भी यह पहुंचने वाली है। भारत में 'होमबाउंड' 26 सितंबर, 2025 को रिलीज होगी। 'मसान' वाले नीरज घेवान ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है, वहीं करण फिल्म के निर्माता हैं। कुछ फिल्मे हमारे साथ चलती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें भीतर से झकझोर जाती हैं, 'होमबाउंड' ऐसी ही फिल्म है।
कहानी
रिलीज से पहले ही ऑस्कर में बाजी मारने वाली 'होमबाउंड' की कहानी क्या है?
कमाल की बात है कि 'होमबाउंड' अभी भारत के सिनेमाघरों में रिलीज भी नहीं हुई है और उससे पहले ही इसने ऑस्कर 2026 में बाजी मार ली है। फिल्म की कहानी 2 दोस्तों की है (ईशान खट्टर) और चंदन कुमार (विशाल जेठवा)। दोनों का सपना है पुलिस की वर्दी पहनना, लेकिन समाज की पुरानी दीवारें बार-बार उनके रास्ते में आ खड़ी होती हैं। कहानी में सुधा भारती (जाह्नवी कपूर) का किरदार दोनों की जिंदगी में रोशनी की तरह आता है।
फिल्म
पिछले साल 'लापता लेडीज' थी भारत की आधिकारिक एंट्री
पिछले साल भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर आमिर खान और किरण राव की फिल्म 'लापता लेडीज' को ऑस्कर भेजा गया था। हालांकि, जब इसे ऑस्कर 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट हुईं फिल्मों की सूची में भी जगह नहीं मिली तो कई लोगों और इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियों ने फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया पर तंज कसा था। उनका मानना था कि ये भारत की ओर से 'सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म' श्रेणी में प्रतिनिधित्व करने के लिए बिल्कुल गलत चुनाव था।