ऑस्कर 2026 में हुई करण जौहर की फिल्म 'होमबाउंड' की एंट्री, हो गया बड़ा ऐलान

ऑस्कर फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार समारोह है, जिसका इंतजार दुनियाभर के दर्शकों को होता है। ऑस्कर 2026 को लेकर भी सिनेप्रेमी उतावले हो रहे हैं और इसी के साथ-साथ भारत के लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर है। दरअसल, 98वें ऑस्कर अवार्ड्स में करण जौहर की दुनियाभर में वाहवाही लूट चुकी फिल्म ' होमबाउंड ' की एंट्री हो गई है। इसे भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ऑस्कर भेजा जा रहा है।

उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुनी गई फिल्म ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक एंट्री का ऐलान 19 सितंबर को कोलकाता में किया गया। 'होमबाउंड' ऑस्कर की अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुनी गई है। इस फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म ने 2025 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (TIFF) में पीपुल्स चॉइस अवाॅर्ड भी अपने नाम किया था। TIFF 2025 में पीपुल्स च्वाइस अवार्ड्स में यह फिल्म सेकंड रनर-अप रही थी। अब इसके नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है।

पहुंच भारत में 26 सितंबर को रिलीज हो रही है फिल्म 'होमबाउंड' लगातार चर्चा में है। ये विदेशों में हुए कई प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में प्रदर्शित हो चुकी है। अब भारतीय दर्शकों के बीच भी यह पहुंचने वाली है। भारत में 'होमबाउंड' 26 सितंबर, 2025 को रिलीज होगी। 'मसान' वाले नीरज घेवान ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है, वहीं करण फिल्म के निर्माता हैं। कुछ फिल्मे हमारे साथ चलती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें भीतर से झकझोर जाती हैं, 'होमबाउंड' ऐसी ही फिल्म है।