'महावतार नरसिम्हा' ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दी दस्तक, हिंदी समेत इन भाषाओं में उपलब्ध
क्या है खबर?
अश्विन कुमार के निर्देशन में बनी एनिमेटेड 'महावतार नरसिम्हा' इसी साल 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदें के मुताबिक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 40 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 324.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब 'महावतार नरसिम्हा' OTT पर दहाड़ लगाने आ गई है। आइए जानें आप यह फिल्म OTT पर कहां देख सकते हैं।
OTT
निर्माताओं ने साझा किया वीडियो
'महावतार नरसिम्हा' OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म को आप हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर 'महावतार नरसिम्हा' का ट्रेलर साझा किया और लिखा, 'नरसिम्हा की दौड़ से पूरी दुनिया कांप उठेगी।' होम्बले फिल्म्स द्वारा निर्मित 'महावतार नरसिम्हा' प्रह्लाद की कहानी और महावतार नरसिम्हा के उत्थान पर आधारित है। इस फिल्म में आदित्य राज शर्मा, हरिप्रिया मट्टा और संकेत जयसवाल नजर आए थे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Narsimha ki dahaad se puri duniya kaanp uthegi 💥— Netflix India (@NetflixIndia) September 19, 2025
Watch Mahavatar Narsimha, out now, in Hindi, Telugu, Kannada, and Tamil, on Netflix.#MahavatarNarsimhaOnNetflix pic.twitter.com/Bj1FGsJah1