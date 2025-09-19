OTT पर कहां देखें 'महावतार नरसिम्हा'? (तस्वीर: एक्स/@hombalefilms)

'महावतार नरसिम्हा' ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दी दस्तक, हिंदी समेत इन भाषाओं में उपलब्ध

लेखन दीक्षा शर्मा 01:33 pm Sep 19, 202501:33 pm

क्या है खबर?

अश्विन कुमार के निर्देशन में बनी एनिमेटेड 'महावतार नरसिम्हा' इसी साल 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदें के मुताबिक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 40 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 324.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब 'महावतार नरसिम्हा' OTT पर दहाड़ लगाने आ गई है। आइए जानें आप यह फिल्म OTT पर कहां देख सकते हैं।