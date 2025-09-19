अमृता राव की 19 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर, जिसने सिनेमाघरों के बाहर लगाई थी दर्शकों की लाइन

अभिनेत्री अमृता राव ने कई शानदार फिल्में की हैं। इन दिनों वो अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली LLB 3' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में उन्होंने अरशद की पत्नी संध्या त्यागी का किरदार निभाया है। साल 2019 में उन्हें फिल्म 'ठाकरे' में देखा गया था। 6 साल बाद अमृता ने फिल्मों में वापसी की है। बहरहाल, आइए उनकी उस फिल्म के बारे में जानें, जिसने 19 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था।

फिल्म विवाह में शाहिद और अमृता की जोड़ी ने किया था कमाल इस फिल्म का नाम 'विवाह' है। ये एक रोमांटिक-फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो साल 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशन की कमान सूरज बड़जात्या ने संभाली थी। फिल्म में अमृता के साथ लीड रोल में शाहिद कपूर नजर आए थे और दोनों की शानदार केमिस्ट्री ने दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया था। फिल्म की कहानी से लेकर गाने और अमृता-शाहिद की जोड़ी तक पर दर्शकों ने जमकर प्यार लुटाया था।

लोकप्रियता अमृता के पास विदेशों से आने लगे थे रिश्ते अमृता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 'विवाह' की रिलीज के बाद चारों तरफ उनके किरदार की चर्चा होने लगी थी। उन्होंने कहा था, "पूनम के किरदार ने लोगों का दिल इस कदर जीत लिया था कि मेरे पास शादी के कई प्रस्ताव आने लगे थे। उन दिनों स्मार्ट फोन नहीं हुआ करते थे, इसलिए कनाडा और अमेरिका तक से ज्यादातर शादी के रिश्ते चिट्ठियों के जरिए आते थे और मुझे ये सब देख बड़ी हंसी आती थी।"

दीवानगी न कोई सुपरस्टार, ना बोल्ड सीन; कहानी और किरदारों ने जीते दिल फिल्म में कोई सुपरस्टार भी नहीं था। फिल्म में नजर आए दोनों सितारे भी नए ही थे। बिना किसी बोल्ड सीन और तड़ते-भड़कते डायलॉग के भी ये फिल्म चल गई। इतना ही नहीं फिल्म की कहानी घोर पारिवारिक थी, जिसे लोगों ने खूब सराहा। फिल्म में खासतौर से अमृता ने पूनम का किरदार यूं जीवंत किया कि उनकी एक झलक पाने के लिए सिनेमाघरों के बाहर दर्शकों की लंबी कतारें लग गईं।