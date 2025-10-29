'महारानी 4' का ट्रेलर जारी, 'प्रधानमंत्री' की कुर्सी हासिल करने इस दिन आएंगी हुमा कुरैशी

महारानी 4

इस दिन दिल्ली कूच करेंगे रानी भारती

'महारानी 4' के जरिए रानी भारती उर्फ हुमा, बिहार की निडर नेता के किरदार में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस बार उनका मकसद प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलाने का है। निर्माताओं ने ट्रेलर जारी करते हुए लिखा, 'इस बार, लड़ाई ज्यादा बड़ी, ज्यादा साहसी और बेहद निजी है।' सीरीज में अमित सियाल, विनीत कुमार, शार्दुल भारद्वाज, कनी कुसरुति और प्रमोद पाठक भी अहम किरदार में हैं। 'महारानी 4' सोनी लिव पर 7 नवंबर को प्रसारित की जाएगी।