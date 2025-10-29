'महारानी 4' का ट्रेलर जारी, 'प्रधानमंत्री' की कुर्सी हासिल करने इस दिन आएंगी हुमा कुरैशी
क्या है खबर?
लंबे इंतजार के बाद 29 अक्टूबर को 'महारानी 4' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी अभिनीत इस वेब सीरीज की पिछली तीनों किस्तों को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला था। चौथे सीजन का दमदार ट्रेलर देखने के बाद, लोग इसकी रिलीज का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। बिहार की मुख्यमंत्री के किरदार में, हुमा ने दिल जीत लिया है। कांगड़ा टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित 'महारानी 4' का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है।
महारानी 4
इस दिन दिल्ली कूच करेंगे रानी भारती
'महारानी 4' के जरिए रानी भारती उर्फ हुमा, बिहार की निडर नेता के किरदार में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस बार उनका मकसद प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलाने का है। निर्माताओं ने ट्रेलर जारी करते हुए लिखा, 'इस बार, लड़ाई ज्यादा बड़ी, ज्यादा साहसी और बेहद निजी है।' सीरीज में अमित सियाल, विनीत कुमार, शार्दुल भारद्वाज, कनी कुसरुति और प्रमोद पाठक भी अहम किरदार में हैं। 'महारानी 4' सोनी लिव पर 7 नवंबर को प्रसारित की जाएगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
The queen is back 👑— Sony LIV (@SonyLIV) October 29, 2025
This time, the fight is bigger, bolder, and deeply personal.#MaharaniSeason4 on #SonyLIV#MaharaniOnSonyLIV pic.twitter.com/6ltg9T9f6b