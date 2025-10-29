एल्बम 'ऑरा' ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनया रिकॉर्ड (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@DILJITDOSANJH)

दिलजीत दोसांझ की एल्बम 'ऑरा' ने किया ऐसा कमाल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन गया रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 03:11 pm Oct 29, 202503:11 pm

क्या है खबर?

पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ कई वजहों से खबरों में छाए हुए हैं। उन्हें खालिस्तानी संगठन सिख फाॅर जस्टिस (SFJ) की तरफ से धमकी मिली है कि 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाला उनका शो बंद करवा दिया जाएगा। इस बीच, गायक की एल्बम 'ऑरा' ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमाल कर दिखाया है। दिलजीत की इस एल्बम को न सिर्फ प्रशंसकों द्वारा पसंद किया जा रहा है, बल्कि इसने बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट में भी अपनी जगह बना ली है।