दिलजीत दोसांझ की एल्बम 'ऑरा' ने किया ऐसा कमाल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन गया रिकॉर्ड
एल्बम 'ऑरा' ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनया रिकॉर्ड (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@DILJITDOSANJH)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 29, 2025
03:11 pm
पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ कई वजहों से खबरों में छाए हुए हैं। उन्हें खालिस्तानी संगठन सिख फाॅर जस्टिस (SFJ) की तरफ से धमकी मिली है कि 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाला उनका शो बंद करवा दिया जाएगा। इस बीच, गायक की एल्बम 'ऑरा' ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमाल कर दिखाया है। दिलजीत की इस एल्बम को न सिर्फ प्रशंसकों द्वारा पसंद किया जा रहा है, बल्कि इसने बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट में भी अपनी जगह बना ली है।

एल्बम 'ऑरा' ने 39वें स्थान पर बनाई जगह

दिलजीत ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों को खुशखबरी दी, और बताया कि एल्बम 'ऑरा' ने संगीत की प्रतिष्ठित बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट में, 39वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है। उन्होंने बिलबोर्ड चार्ट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा, 'ऑरा एल्बम बिलबोर्ड ते।' पोस्ट जैसे ही वायरल हुआ तो, गायक को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि 15 अक्टूबर को रिलीज एल्बम 'ऑरा' में सेनोरिटा, चार्मर और बल्ले बल्ले समेत कुल 10 गाने हैं।

